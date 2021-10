Scuola. Quasi il 70% degli studenti 12-19 anni è vaccinato, 52 le classi in quarantena

1' di lettura

26/10/2021 - Scuola. Meno di un quarto dei giovani tra i 12 e i 19 anni risultano ancora non vaccinati (il 17% dei 16-19enni). Quasi il 70% gli immunizzati. Prime dosi all'84,1% in provincia di Ancona. Solo 52 le classi in quarantena nella regione.

Trasmettiamo i dati relativi al trend delle vaccinazioni nella popolazione scolastica marchigiana dai 12 anni in su rilevati in data 26 ottobre. Per eventuali confronti accludiamo anche il precedente monitoraggio del 18 ottobre scorso (fonti: Osservatorio Epidemiologico Regione Marche e ISTAT).

Accludiamo anche i dati delle classi in quarantena estratti sempre in data 26 ottobre dalla piattaforma dell’USR.

In allegato PDF i dati.