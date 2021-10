L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) pubblica un bando per nuovi soci

1' di lettura

26/10/2021 - L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) ha pubblicato un bando per la selezione di nuovi soci nella regione Marche.

Chiunque avesse tra i 18 e i 34 anni e condividesse i valori AIGU potrà fare richiesta di entrare a far parte dell'Associazione fino al 30 ottobre 2021.

AIGU cerca nuovi Soci che siano entusiasti e inclini al lavoro di gruppo; figure attive nell’ambito scientifico/creativo/ culturale. Soci innamorati del proprio territorio e pronti a tutelarlo ed a valorizzarlo. Collaborare per la realizzazione e la riuscita dei progetti AIGU rappresenta un momento formativo di alto livello per i più giovani che non hanno ancora sviluppato un indirizzo professionale preciso, ma che desiderano cimentarsi nelle sfide raccolte dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.