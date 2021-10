Coronavirus Marche: il Covid-19 rialza la testa. Vaccinati tre marchigiani su quattro

3' di lettura

25/10/2021 - In sette giorni il numero dei nuovi casi è passato da meno di 392 a 624: una crescita di oltre il 50%. Un dato non certo positivo, ma sicuramente migliore di quello dello scorso anno, quando i contagi raddoppiavano ogni settimana. Nel frattempo, seppur molto lentamente, cresce il numero dei vaccinati, superando il 75% dei marchigiani.

Negli ospedali

Crescono da 39 a 44 i ricoveri ordinari mentre scendono da 15 a 14 i ricoveri in terapia intensiva. Entrambi i dati sono inferiori a quelli dello scorso anno, in particolare i ricoveri ordinari sono meno della metà di quelli dell'anno scorso. Fuori dagli ospedali scende il numero dei positivi, da 2018 a 1970. Lo scorso anno i positivi erano 2118.

I decessi

Questa settimana hanno perso la vita 9 marchigiani. È il numero più alto dallo scorso maggio.



Le province

Questa settimana la provincia con il più alto numero di casi rispetto alla popolazione è quella di Fermo, seguono Pesaro, Macerata e Ancona. La provincia con meno casi è quella di Ascoli Piceno. Nella tabella il numero di casi ogni 100.000 abitanti e la correlazione con la percentuale di vaccinati.

Abitanti vaccinati % vaccinati nuovi

casi casi settimanali

ogni 100.000 abitnati Ancona 465.511 343.188 74 173 37 Ascoli 203.936 142.295 70 43 21 Fermo 172.770 115.963 67 99 57 Pesaro 354.139 235.857 67 141 40 Macerata 310.862 191.631 62 121 39



Il confronto con il 2020

Nell'ottobre 2020 la variante originale era ancora dominante. Oggi la variante dominante è la Delta, molto più contagiosa. Nell'ottobre 2020 non avevamo alcun vaccino a disposizione. Oggi sono vaccinati 3 marchigiani su 4. Questi sono i due fattori che spingono in direzione opposte il numero dei casi: verso l'alto la variante delta, verso il basso i vaccini. Oggi sembra che il vaccino pesi di più e tenga basso il numero dei contagi e degli altri parametri. Tutti i dati infatti sono più bassi di quelli del 2020, ad eccezione del numero dei decessi.

Nell'ottobre 2020 l'Italia veniva divisa in zone colorate con diverse restrizioni, valide per tutti. Oggi c'è il greenpass e chi è vaccinato praticamente non ha restrizioni se non quella di portare la mascherina.

Le prossime settimane

Due settimane fa ero "allarmista", la settimana scorsa probabilmente un po' troppo ottimista. La verità è che i dati fanno le montagne russe. Questa settimana oltre al cambio di stagione anche il gran numero di tamponi fatti per ottenere il greenpass ha contribuito ad alzare il numero dei nuovi casi. Dalla prossima settimana invece si vedrà l'effetto del greenpass non come incentivo a vaccinarsi ma come freno delle occasioni in cui è possibile contagiarsi, ed è possibile che i dati tornino a scendere o, più probabilmente, crescano più lentamente. Ovviamente, come amo ripetere ai lettori che mi contattano personalmente, non ho la palla di cristallo per prevedere il futuro. Prendete queste previsioni con il beneficio del dubbio.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.