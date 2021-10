TPL, risorse per il rinnovo di mezzi e infrastrutture. Fit Cisl: "Buona notizia, auspichiamo percorsi condivisi"

1' di lettura

In un’ottica di creazione di valore aggiunto e per far si che i 135 milioni di euro possano rappresentare un volano per creare ulteriore ricchezza crediamo opportuno che la Regione preveda l’acquisto di tali mezzi da aziende italiane e ne affidi la manutenzione ad aziende del territorio, creando così un effetto moltiplicatore delle risorse assegnate.

20/10/2021 - In riferimento al comunicato stampa della Regione Marche circa l’arrivo di ingenti risorse per il rinnovo dei mezzi e delle infrastrutture di rifornimento, come segreteria Fit Cisl Marche accogliamo positivamente tale notizia.

Riteniamo inoltre indispensabile avviare un confronto permanente attraverso un tavolo di partecipazione con la Regione per condividere congiuntamente tale percorso ed avere informazioni sul tipo di mezzi che verranno acquisiti, dove verranno destinati, con quali tempi ecc..

La nostra regione è stata fortemente provata dalla pandemia proprio mentre tentava, con grandi difficoltà, di riprendersi dagli effetti negativi del terremoto e proprio per questo reputiamo che un’occasione così unica come i fondi del PNNR e del Piano Strategico Nazionale della mobilità sostenibile sia da cogliere in ogni aspetto che possa ridare slancio all’economia del territorio.