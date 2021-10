Marchestorie show al Salone Internazionale del Libro di Torino

1' di lettura

20/10/2021 - Marchestorie show, dopo il successo riscontrato nelle piazze dei borghi marchigiani, è stato ospitato dal Salone Internazionale del Libro, che si è svolto in questi giorni a Torino.

La manifestazione, che ha toccato tutte le province marchigiane diventando subito un Festival identitario, è stata fortemente voluta dall’Amministrazione regionale e vede la direzione artistica di Paolo Notari.

Nei mesi di agosto e settembre ha fatto tappa in 56 borghi, organizzando spettacoli a cui hanno preso parte oltre 800 artisti locali che hanno raccontato, in varie forme d’arte, le storie e le tradizioni locali, coinvolgendo più di 30.000 residenti e turisti.

L’assessore regionale alla Cultura, Giorgia Latini, e il direttore artistico, Paolo Notari, durante la presentazione avvenuta all’interno del Salone Internazionale del Libro, hanno espresso soddisfazione per il risultato avuto da Marchestorie in termini di apprezzamento; al tempo stesso hanno incitato i tanti protagonisti a far sempre meglio per attrarre turisti e visitatori da tutta Italia ed Europa, già alla prossima stagione estiva 2022.

Nell’incontro torinese, Notari ha fatto rivivere alcuni momenti dell’anteprima del Festival nelle piazze dei capoluoghi di regione, tra cui Macerata, e delle altre serate nei borghi, proiettando numerose immagini delle serate svolte. Ha poi introdotto Rebecca Lisotta, autrice della bella immagine del Festival, che è stata scelta anche come visual dello stand Regione Marche al Salone del Libro.

Apprezzamento dei tanti presenti, in un pomeriggio affollato, con le Marche e le sue storie protagoniste.