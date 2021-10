Civitanova: Comunali 2022, Forza Italia blinda Ciarapica: "Chiesta la sua disponibilità a ricandidarsi, siamo al suo fianco"

3' di lettura

20/10/2021 - «A scanso di equivoci, Forza Italia, dai vertici nazionali rappresentati dal Coordinatore nazionale Antonio Tajani, al Commissario regionale Francesco Battistoni e a quelli regionali che io rappresento, fino a quello provinciale e cittadino, ha fatto quadrato intorno al sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, anche nell’incontro molto partecipato che si è svolto venerdì scorso proprio nella sede regionale del partito a Civitanova».

Così in una nota Jessica Marcozzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Marche, prendendo spunto da articoli che sono apparsi in questi giorni e che tenterebbero di mettere in dubbio la ricandidatura di Ciarapica alle elezioni amministrative del 2022.

«Tutti insieme, e nel segno di una forte coesione che Forza Italia sa esprimere, anche nell’occasione della riunione, abbiamo chiesto ufficialmente a Ciarapica di mettersi a disposizione per le prossime elezioni. Una richiesta per noi peraltro scontata, perché la ricandidatura del sindaco di Civitanova Marche non è stata per noi mai messa in discussione. Il partito intero sarà al fianco di Ciarapica, senza se e senza ma – ha aggiunto Marcozzi – e se qualcuno per motivi che esulano dalla normale dialettica politica e democratica vuol far credere che così non è, noi ribadiamo la nostra posizione senza esitazioni credendo fortemente nella bontà e nella qualità del nostro candidato a Civitanova Marche. Il nostro partito sarà sempre nell’ambito del centrodestra, un partito moderato e liberale che saprà fare sintesi e si porrà come federatore di tutte le forze vicine per individuare le migliori personalità che andranno a correre alle prossime amministrative del 2022 per il bene di tutti i territori».

