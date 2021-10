Auser Marche: Marcucci confermato presidente

2' di lettura

20/10/2021 - Si è celebrato, nei giorni scorsi, presso il Cosmopolitan Hotel di Civitanova Marche, il IX Congresso Regionale di Auser Marche, l’Associazione di volontariato che opera nell’ambito sociale e culturale, con particolare riferimento al sostegno degli anziani e alle politiche per l’invecchiamento attivo, senza escludere interventi a favore delle altre fasce di età della popolazione.

All’evento hanno presenziato Enrico Piron, della Presidenza di Auer Nazionale, Daniela Barbaresi, Segretaria Generale CGIL Marche e Elio Cerri, Segretario Generale SPI CGIL Marche. Presenti anche molti esponenti delle varie amministrazioni comunali e di associazioni della nostra Regione.

All’appuntamento di Civitanova, l’Auser Marche è giunta, infatti, dopo aver effettuato ben 115 assemblee, una per ogni circolo e cinque congressi provinciali, una ragnatela di presenze che fa dell’Associazione una sorta di “sentinella” del territorio, in grado di rilevarne le problematiche e di suggerire e sostenere le iniziative idonee a risolverle ed a far crescere le comunità coinvolte. Statisticamente parlando, la presenza degli iscritti in termini di votanti effettivi è stata notevole, altrettanto rilevante la percentuale di coloro che hanno approvato all’unanimità sia il Documento nazionale sia il progetto sociale proposti in vista di quello che sarà il X congresso nazionale che ha per tema “Tra presente e futuro - per una rinnovata visione sociale”.

I lavori sono stati introdotti da Antonio Marcucci, Presidente Regionale di Auser Marche, il quale ha subito evidenziato che nonostante la pandemia e gli strascichi del terremoto l’attività dell’Associazione, benché rallentata, è sempre proseguita, caratterizzandosi in alcuni settori: il trasporto sociale, il recapito dei farmaci, l’organizzazione degli appuntamenti culturali e di riscoperta e valorizzazione delle tradizioni, la gestione degli orti sociali per anziani, la sorveglianza nelle scuole, il sostegno scolastico per gli alunni migranti ed i corsi di lingua italiana per gli stranieri. Non si è fermata neppure la presenza nelle Case di Riposo, come pure l’attività per garantire più sicurezza agli anziani.

Il dibattito ha messo in evidenza anche diversi spunti relativi a temi particolarmente sentiti dagli anziani, come la questione della non-autosufficienza, dell’integrazione socio-sanitaria, e dell’indebolimento del sistema sanitario pubblico, nonché la perdita del potere di acquisto effettivo delle già magre pensioni.

Non meno interessante il dibattito intorno alla questione del Terzo Settore ed alla recente Legge che lo regola.

Infine il Congresso ha espresso forte condanna per l’attacco avvenuto alla sede della CGIL nazionale da parte di gruppi squadristi non Green Pass ed espresso solidarietà e vicinanza ai vertici della CGIL

Al termine dei lavori, rieletto Antonio Marcucci presidente regionale Auser Marche.

Nella foto, da sinistra: Daniela Barbaresi, Segretaria generale Cgil Marche, Elio Cerri, segretario generale Spi Cgil Marche, Sergio Gradara, presidente congresso, Antonio Marcucci, presidente Auser Marche e Enrico Piron, Auser nazionale