Senigallia: Coronavirus: 6 comuni covid free, i casi positivi a Senigallia, Montemarciano, Trecastelli, Serra e Arcevia

19/10/2021 - Oggi nel nostro territorio ci sono 65 casi positivi, uno in meno di martedì scorso. Ma rispetto alla settimana scorsa abbiamo due comuni covid free in più: Corinaldo e Belvedere Ostrense, portando a 6, la maggioranza, i comuni senza alcun caso. Negli altri comuni invece i casi aumentano.

A Senigallia si passa da 33 a 35, ad Arcevia da 7 a 11 e a Trecastelli da 7 a 8. Solo Montemarciano e Serra de' Conti hanno gli stessi casi della settimana precedente.

Ora i casi nel nostro territorio sono 0,73 ogni 1000 abitanti, poco più della metà della media regionale delle Marche che è di 1,35.

La redazione insiste nell'invitare i lettori a vaccinarsi prima possibile. Chi non lo avesse ancora fa può prenotare il vaccino qui: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni



Casi totali

Comuni 19/10/21 12/10/21 5/10/21 28/9/21 21/9/21 14/9/21 6/9/21 30/8/21 Senigallia 35 33 21 28 34 18 26 46 Arcevia 11 7 0 0 4* 4* 5 5 Trecastelli 8 7 4* 4* 11 9 19 16 Montemarciano 7 7 15 14 20 9 5 10 Serra de' Conti 4* 4* 4* 4* 4* 6 9 10 Corinaldo 0 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* Belvedere O. 0 4* 4* 4* 4* 0 4* 4* Ostra 0 0 4* 4* 4* 4* 8 9 Barbara 0 0 0 4* 4* 4* 0 4* Ostra Vetere 0 0 0 0 0 4* 4* 4* Castelleone 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALE 65 66 56 66 89 62 84 106

*Il dato riportato dalla Regione Marche è "meno di 5".



Casi ogni 1000 abitanti

Comuni 19/10/21 12/10/21 5/10/21 28/9/21 21/9/21 14/9/21 6/9/21 30/8/21 Arcevia 2,53 1,61 - - 0,92 0,92 1,15 1,15 Serra de' Conti 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,64 2,42 2,69 Trecastelli 1,07 0,94 0,54 0,54 1,47 1,20 2,51 2,12 Senigallia 0,79 0,75 0,48 0,63 0,77 0,41 0,59 1,04 MEDIA 0,73 0,74 0,63 0,74 1,00 0,70 0,94 1,18 Montemarciano 0,72 0,72 1,53 1,43 2,04 0,92 0,51 0,41 Belvedere O. - 1,86 1,86 1,86 1,86 - 1,86 1,86 Corinaldo - 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 Ostra - - 0,62 0,62 0,62 0,62 1,86 1,86 Barbara - - - 3,09 3,09 3,09 - 3,07 Ostra Vetere - - - - - 1,27 1,24 1,24 Castelleone - - - - - - - -



