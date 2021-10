Osteoporosi, Palazzo delle Marche si tinge di giallo

1' di lettura

19/10/2021 - Palazzo delle Marche si tinge di giallo in occasione della Giornata Mondiale dell’osteoporosi, prevista per il 20 ottobre.

A margine della seduta consiliare, il Presidente Dino Latini ha ricevuto una delegazione del Tavolo tecnico regionale per l'osteoporosi, che ha illustrato il lavoro svolto nell’arco di circa dieci anni, in termini di divulgazione, prevenzione e formazione professionale, attraverso incontri e convegni su tutto il territorio regionale rivolti ai medici e alla comunità marchigiana. Il Presidente Latini si è impegnato a sostenere la sua attività anche attraverso la predisposizione in tal senso di uno specifico atto da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea legislativa.

In primo piano l’attivazione di una rete di centri ad hoc per la prevenzione e la cura delle fratture da fragilità da osteoporosi, che colpiscono a livello mondiale una donna su tre e un uomo su 5 sopra i 50 anni. Nel corso della pandemia il Tavolo ha proseguito l'attività di divulgazione attraverso incontri in modalità telematica e video-pillole informative tuttora online. Il Gruppo tecnico regionale per l’osteoporosi è composto da medici, pazienti, rappresentanti dei sindacati pensionati donne e un rappresentante della Commissione regionale Po. E' coordinato dall’Ufficio prevenzione dell’Ars.