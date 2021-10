“Caso Vincioni”: approvata all’unanimità la mozione del consigliere regionale Giacomo Rossi (Civici Marche)

2' di lettura

19/10/2021 - “Sono estremamente soddisfatto del voto unanime espresso da tutto il Consiglio regionale su questa mia mozione, sottoscritta dai capigruppo di maggioranza e dal Consigliere Baiocchi. Oggi la Regione Marche si è unita al di la dei colori per difendere due suoi cittadini”, dichiara il Consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi.

“La vicenda di Vincioni, rappresenta un caso emblematico di sottrazione di minori, una situazione paradossale che riguarda un cittadino marchigiano a cui, dal momento della nascita, è stata sottratta sua figlia (ora di 5 anni)”. ”Con l’approvazione di questa mozione, continua Rossi, si chiede alla Regione di attivarsi presso tutti i canali istituzionali e diplomatici per far fronte a questa ingiustizia plateale ed oggettiva nell’obiettivo di andare con celerità verso una soluzione positiva della vicenda. E’ fondamentale che il sig. Vincioni possa almeno ottenere il rientro della bambina in Italia attraverso l’esercizio del Diritto di frequentazione”. Conclude Rossi; “La vicenda non finisce qui e continueremo a fare di tutto, attivando in primis un tavolo con i parlamentari marchigiani affinché questi due corregionali ottengano giustizia e recuperino quel naturale rapporto relazionale che un padre ed una figlia dovrebbero avere”.

Sul positivo esito della mozione è intervenuta anche l'avvocato di Vincioni, Irene Margherita Gonnelli, che ha dichiarato: "Con il caso di Emilio Vincioni si rischia di inaugurare una giurisprudenza italiana che nega la giurisdizione italiana sui minori che, per un accordo tra i genitori o per un puro caso, si trovino a nascere all'estero. Mentre è evidente che il centro della vita, ossia il parametro cui si radica la residenza abituale e la giurisdizione, relativamente ad un neonato non può essere il luogo in cui il medesimo si trova a nascere bensì lo Stato in cui si è concretizzato il progetto di vita dei genitori con un'abitazione, un lavoro ed una vita sociale”.