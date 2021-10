Pesaro: Montelabbate celebra i 60 anni della Scavolini con la cittadinanza onoraria a Valter

2' di lettura

15/10/2021 - Un intero consiglio comunale dedicato a lui, Valter Scavolini che ha ricevuto dal Comune di Montelabbate la cittadinanza onoraria. La sua azienda che in questo 2021 ha compiuto 60 infatti si trova proprio a Montelabbate e ha contribuito in tutti questi anni a far crescere l’economia del paese e dei suoi cittadini.

Ieri sera Scavolini, accompagnato dai suoi familiari, è stato ricevuto in consiglio dalla Giunta comunale e da tutti i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione. Il riconoscimento è stato approvato da tutti all’unanimità perché la sua figura di uomo e dirigente mette tutti d’accordo per i suoi traguardi industriali e anche sportivi grazie alle sponsorizzazioni nel basket e nel volley.

“Un uomo e la sua famiglia venuti dal basso che hanno ottenuto con il sacrificio tutto ciò che sono riusciti a costruire” ha detto il sindaco Cinzia Ferri.

Per l’occasione tante personalità importanti come i membri del consiglio regionale delle Marche Nicola Baiocchi, Giogio Cancellieri, Andrea Biancani, Marta Ruggeri e i rappresentanti dei comuni limitrofi (Palmiro Ucchielli sindaco di Vallefoglia e Marco Perugini presidente del Consiglio comunale di Pesaro). Ancora omaggi dal presidente della Provincia Giuseppe Paolini e dai rappresentanti delle Forze dell’ordine.

Valter Scavolini commenta “E’ davvero un’emozione e fa tanto piacere ricevere un riconoscimento come questo, sicuramente 60 anni fa non mi sarei certo aspettato che un giorno ciò che stavamo realizzando sarebbe diventato tutto questo”.

Ecco il suo racconto “Siamo venuti qui a Montelabbate perché allora non era facile trovare i terreni vicino Pesaro dove costruire, qua invece era una zona depressa. Ora sono due passi ma allora era una distanza notevole. Eravamo solo due aziende Remedi e noi e allora sembrava di essere fuori dal mondo. Adesso possiamo dire di avere fatto una cosa giusta perché Montelabbate è diventata una zona industriale importante”.

Partita da Montelabbate l’azienda si è diffusa prima in Italia e poi nel resto del mondo. In occasione del suo 60esimo anniversario, torna in Australia e approda per la prima volta in Giappone con le nuove aperture a Sydney e Osaka.