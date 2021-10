Jesi: molotov davanti alla sede della Cgil. "Preoccupati per il clima, ma non ci facciamo intimidire"

1' di lettura

14/10/2021 - Le prime dichiarazioni dopo il ritrovamento della molotov, notata da un passante ancora fumante. Non ci sono stati danni. Barbaresi e Bastianelli: "Grave gesto intimidatorio, ma non ci fermiamo".

Giovedì mattina, alle ore 8,30 circa, è stata trovata una bottiglia incendiaria davanti al cancello della sede Cgil di Jesi, in via Colocci 18 Bis. E' stato un passante a notare la molotov ancora fumente e dare l'allerta. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone o cose. Sull’episodio sta indagando la Digos di Ancona.

“Siamo preoccupati per il grave gesto intimidatorio – dichiarano Daniela Barbaresi, Segretaria generale Cgil Marche e Marco Bastianelli, segretario generale Cgil Ancona - ; la Cgil ha già sporto denuncia contro ignoti. Intanto, si ribadisce che il sindacato non si farà intimidire e, anzi, invitiamo lavoratori, pensionati e cittadini a partecipare alla manifestazione di sabato a Roma”.