Ausili: "Nuovo bando per la 'Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi'"

14/10/2021 - Il turismo è un settore strategico per la nostra Regione, il quale passa anche dalla tavola e dalla proposta enogastronomica del nostro territorio. Nel tentativo di dare il giusto risalto ad un settore sicuramente d’eccellenza come quello vitivinicolo, la Regione ha emanato un bando per la “Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2021/2022”.

Attraverso questo strumento si vuole far conoscere i prodotti della nostra terra anche al di fuori dei confini nazionali. Il bando prevede una copertura di circa un milione e 600mila euro e andrà a finanziare interventi per favorire la promozione dei prodotti vitivinicoli nazionali sia nei Paesi terzi tradizionali acquirenti, sia all’interno di nuovi mercati. I soggetti beneficiari potranno essere, le organizzazioni professionali, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, le organizzazioni interprofessionali, i consorzi di tutela, i produttori di vino, i soggetti pubblici, le associazioni temporanee di impresa e di scopo, i consorzi, le reti d’impresa, le associazioni, le federazioni e le società cooperative. Questo bando rappresenta un importante modo per valorizzare la produzione locale e promuovere le Marche nel mondo.