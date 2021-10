Civitanova: Borgo marinaro pedonale nel fine settimana, arriva la delibera

3' di lettura

12/10/2021 - Lo aveva annunciato nelle scorse settimane il sindaco Fabrizio Ciarapica, dopo un incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza: un intervento sulla pedonalizzazione del borgo marinaro era in cantiere. Ora diventa realtà con una delibera ad hoc.

Da questo venerdì (la delibera parla di venerdì 8 ottobre, ma è stata pubblicata solo oggi), nei tre giorni del fine settimana, dalle ore 18 alle 2 di notte, viene istituita una area pedonale urbana all’interno della zona il cui perimetro è costituito da vialetto Nord, corso Umberto I, via Trento e corso Dalmazia, comprendendo via della Nave, via Carena, via Lido, via Conchiglia, piazza Conchiglia e via Trento. La ztl zona verde resta in vigore secondo l’attuale regolamentazione nei restanti giorni e orari. Sono autorizzati al transito i veicoli dei residenti in possesso di garage, che potranno transitare ma solo per depositare il veicolo, e i mezzi di emergenza e di pulizia delle strade.

«Nei giorni prefestivi e festivi la città di Civitanova Marche costituisce un forte richiamo e un’attrazione per tutti coloro che intendono trascorrere le serate del fine settimana nei locali pubblici – si legge nella delibera – la zona del Borgo marinaro coincidente con piazza Conchiglia e vie afferenti è attualmente il punto più attrattivo per la movida, data l’alta concentrazione di pubblici esercizi che la caratterizza. Inoltre, i residenti del centro hanno recentemente inoltrato un esposto con relativa raccolta firme nel quale denunciano la continua persistenza di atti di vandalismo nelle ore notturne con danneggiamento di motocicli, auto, cassonetti oltre al non rispetto per la quiete pubblica e chiedono l’azione di provvedimento al fine di porre rimedio alla situazione.

