Coronavirus Marche: si ferma il calo dei contagi, crollano le vaccinazioni, ma migliora la situazione negli ospedali

11/10/2021 - Si è interrotta la serie positiva che vedeva da oltre due mesi ogni settimana un calo dei nuovi contagi da Coronavirus. I tamponi positivi questa settimana sono stati 457, 8 in più della settimana scorsa. Vediamo nel dettaglio tutti i dati.

I nuovi casi

Siamo nel periodo dell'anno più favorevole ai Coronavirus. Nella stessa settimana lo scorso anno ci fu un aumento del 66% dei casi. Quest'anno registrare un dato stazionario è già una vittoria. Ma è molto più importante quello che succederà nelle prossime settimane, le stesse che nel 2020 videro un raddoppio dei casi ogni sette giorni. Il numero dei nuovi casi può non sembrare particolarmente significativo, ma è in realtà cruciale, perché è dal numero di nuovi casi che si può prevedere cosa succederà nelle settimane successive in tutti gli altri parametri.

Negli ospedali

Calano di un terzo (da 18 a 12) i ricoveri in terapia intensiva, mentre crescono da 41 a 44 i ricoveri ordinari. Diminuisce anche il numero degli attualmente positivi 2.290 contro 2.515 di sette giorni fa. Questa settimana hanno perso la vita 4 marchigiani, la settimana scorsa sono state registrate sette vittime.

I vaccini

La campagna vaccinale continua a rallentare. Se da un lato abbiamo raggiunto il 72% di vaccinati sul totale della popolazione, dall'altro le dosi inoculate sono scese da 26.000 a 18.000. A luglio le dosei erano anche 100.000 a settimana.

Le province

Come sempre non in tutte le Marche le cose vanno allo stesso modo. Nelle province di Fermo e Ascoli Piceno le cose sembrano andare molto bene, con la metà dei casi, in proporzione, rispetto ad Ancona. A Pesaro e Macerata i casi invece sono più numerosi.

Abitanti vaccinati % vaccinati nuovi

casi casi settimanali

ogni 100.000 abitnati Ancona 465.511 333.592 72 127 27 Ascoli 203.936 139.000 68 28 14 Fermo 172.770 113.144 65 25 14 Pesaro 354.139 228.174 64 128 36 Macerata 310.862 184.087 59 102 33

Le prossime settimane

Può sembrare banale, ma è davvero difficile fare una previsione di cosa potrà succedere nelle prossime settimane. Mi sembra ormai probabile che registreremo un aumento dei nuovi casi (in questo periodo l'anno scorso i casi raddoppiavano di settimana in settimana), ma se questo aumento sarà contenuto è probabile che eviteremo nuove chiusure o l'inasprimento delle misure di prevenzione. In ogni caso più persone si saranno vaccinate, più sarà facile evitare conseguenze poco piacevoli.

