Senigallia: Tempo in miglioramento nel nord delle Marche, venerdì 8 ottobre riaprono le scuole

07/10/2021 - Emesso dalla protezione Civile Regionale il nuovo messaggio di allertamento per venerdì 8 ottobre: per i territori in cui ricade il Comune di Senigallia il bollettino meteo mostra una situazione di miglioramento rispetto al precedente valido per la giornata odierna, prevedendo un allertamento ordinario (giallo).

La perturbazione continuerà infatti ad interessare la regione Marche, ma spostandosi prevalentemente sui settori meridionali. Le scuole di ogni ordine e grado torneranno pertanto venerdì 8 ottobre alla loro normale apertura, così come le strutture per l'infanzia da zero a tre anni, i centri diurni per disabili e i servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario. Riapre anche il Punto Vaccinale di Popolazione.



Nella giornata di giovedì 7 ottobre sempre aperto il Centro Operativo Comunale presieduto dal Sindaco e intenso il lavoro della Polizia Municipale e delle squadre operative in tutto il territorio per limitare al minimo i disagi alla popolazione. Disponibili ad intervenire per tutta la notte e per l’intera giornata anche 6 squadre di volontari delle associazioni di Protezione Civile. Oltre al costante monitoraggio delle condizioni meteo e dei livelli del fiume e di tutti i fossi minori, numerosi sono stati gli interventi, soprattutto nelle frazioni, per la rimozione di fango nelle strade e per i danni del vento per cui è stato necessario rimuovere rami degli alberi caduti nelle carreggiate stradali.

I cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito internet del Comune di Senigallia www. protezionecivilesenigallia.it; la pagina facebook e il profilo twitter dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).

