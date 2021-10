Osimo: Covid: 70 nuovi positivi nelle Marche. Altro calo dei ricoverati, invariate le terapie intensive

1' di lettura

07/10/2021 - Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.174 tamponi: 1.725 nel percorso diagnostico (di cui 785 tamponi antigenici) e 1.449 nel percorso dei guariti. I casi positivi diagnosticati sono 70 (6 nella provincia di Ascoli Piceno, 21 nella provincia di Pesaro-Urbino, 14 nella provincia di Macerata, 20 nella provincia di Ancona, 5 nella provincia di Fermo e 4 fuori regione).

Sono 51 (-4) i ricoverati in ospedale per Covid di cui 15 (=) in terapia intensiva. Nelle ultime ore non si sono registrati decessi. Sono 3.080 i morti per Covid dall'inizio della pandemia. È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

