Elezioni comunali nelle Marche, Battistoni (FI): "Forza Italia cresce. Al via una stagione di grande impegno"

2' di lettura

06/10/2021 - Nelle Marche erano due i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti che andavano a rinnovo: San Benedetto del Tronto, dove andremo al secondo turno fiduciosi della riconferma di Pasqualino Piunti, e Castelfidardo, in Provincia di Ancona, con sindaco uscente del Movimento 5 Stelle, dove affronteremo il ballottaggio con sensazioni molto positive.

Nei Comuni a turno unico, tra sindaci di espressione diretta e quelli sostenuti, abbiamo mantenuto lo stesso numero di amministrazioni, dodici, aumentando però il numero di cittadini amministrati.

Come Forza Italia abbiamo ottenuto la conferma di sindaci iscritti come Luigi Bartocci ad Esanatoglia, ma anche l’elezione di rappresentanti civici sui quali abbiamo puntato da subito, come Massimo Berloni, che ha strappato il Municipio di Fossombrone al centrosinistra, o Pietro Briganti a Colli al Metauro.

Abbiamo eletto nuovi consiglieri comunali ed avuto numerose riconferme, a testimonianza del fatto che quando si lavora con serietà ed equilibrio sul territorio, i risultati arrivano, sempre.

A tutti gli amministratori eletti auguro, dunque, un buon lavoro, nella speranza che possano svolgere il proprio mandato nell’interesse delle proprie comunità.

Di fronte a noi abbiamo una stagione politica importante, che oserei definire fondamentale, e che dovrà essere affrontata con impegno da tutti, partendo dal lavoro dei consiglieri regionali di Forza Italia Jessica Marcozzi e Gianluca Pasqui e dal nostro assessore Stefano Aguzzi, che sta mettendo in campo tantissime iniziative di buongoverno.

L’impegno che ci prendiamo, come movimento politico, è quello di stare ancor più vicini ai nostri rappresentanti locali, cercando di costruire quella filiera istituzionale utile e necessaria alle Marche per fare quel salto di qualità che i nostri cittadini si aspettano.

Così, in una nota, il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia nelle Marche.