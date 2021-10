Coronavirus Marche: calano contagi e ricoveri ma arranca la campagna vaccinale

1' di lettura

04/10/2021 - Come ormai siamo abituati da due mesi a questa parte i nuovi casi di covid-19 calano anche questa settimana: sono 449 i nuovi positivi marchigiani. La settimana scorsa erano 512.

Il trend positivo dei contagi finalmente si estende anche agli ospedali dove i ricoveri calano da 55 a 41 e le terapie intensive pasdsano da 21 a 18 in sette giorni.

Gli attualmente positivi sono 2.515, 140 in meno della setttimana scorsa.

Non è altrettanto positivo il dato dei decessi, sono stati infatti in sette i marchigiani che hanno perso la vita questa settimana, uno in più della settimana precente.

Il numero delle dosi di vaccino inoculate è sceso da 34.000 a 27.000, il calo riguarda esclusivamente le seconde dosi. Le prime dosi sono state 13.000, poco più della settimana scorsa. I vaccinati sono poco più del 70% della popolazione.

La provincia più colpita è ancora quella di Macerata, che cresce rispetto alla settimana precedente, anche se la crescita è di appena un caso in più. Cresce anche la provincia di Ascoli, mentre sono in calo le provincia di Ancona e Pesaro. In provincia di Fermo i casi si sono ridotti ad un terzo di quelli della settimana scorsa.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.