Fermo: Vanity Fair ama le Marche! Un nuovo articolo sulla nostra arte

2' di lettura

29/09/2021 - Un nuovo articolo sull'arte: Lorenzo Lotto e Carlo e Vittore Crivelli, sono loro che hanno catturato l'attenzione della Redazione Viaggi di Vanity Fair. Le Marche affascinano sempre di più.

È stato pubblicato ieri, 27 settembre, un articolo della Redazione Viaggi di Vanity Fair che consiglia di trascorrere un weekend autunnale nelle Marche.

“È uno dei più bei piaceri dell’autunno passeggiare in mezzo all’arte, spalancando gli occhi di fronte a grandi opere, in città piene di meraviglie. Per questo le Marche sono sempre foriere di sorprese: una regione dalla grande storia, in cui sono nati artisti celebri e che con la sua grazia ne ha ispirati molti altri”. Inizia così l’articolo dedicato agli artisti marchigiani, soprattutto Lorenzo Lotto e i fratelli Carlo e Vittore Crivelli, pittori del ‘400 e ‘500 che hanno donato alle Marche i loro capolavori.

Ed ecco che il tour fa tappa ad Ancona, Cingoli, Macerata, Loreto, Urbino e molte altre città e paesi che conservano gelosamente questi tesori. Per quanto riguarda la nostra provincia, nell’articolo appare Massa Fermana, dove è possibile visitare un Polittico di Carlo Crivelli, opera che fa notare le influenze di Donatello e dello Squarcione. Anche il Polo Museale di San Francesco a Montefiore dell’Aso è citato nell’articolo per la pala dell’altare della chiesa, un prezioso polittico sempre di Carlo Crivelli.

Quest’ultimo, però, operò maggiormente nell’ascolano, invece è suo fratello Vittore l’orgoglio del fermano. La tavola nella chiesa di San Fortunato di Falerone è la sua prima opera in territorio marchigiano documentata, le altre si trovano a Sarnano, Massignano, Avignone e nei polittici di Cupra Marittima e di Monsampietro Morico. I documenti di quel tempo designano Vittore Crivelli come “habitator Firmi”, ovvero abitante di Fermo, e infatti realizzò molte opere d’arte per le chiese della città, che però andarono disperse. Il pittore di origini venete morì proprio a Fermo tra il 1501 e il 1502.

L’articolo di Vanity Fair si intitola “Weekend d’autunno: la meraviglia dell’arte nelle Marche” e potete leggerlo al sito https://www.vanityfair.it/viaggi-traveller/weekend/2021/09/27/weekend-dautunno-la-meraviglia-dellarte-nelle-marche

Ancora una volta, Vanity Fair ha apprezzato il nostro territorio, che non è solo ricco di paesaggi mozzafiato, ma è anche uno scrigno di arte e storia.