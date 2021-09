Senigallia: Nuova Ciclovia Adriatica: il tracciato salta il lungomare Mameli e passa per la città

1' di lettura

28/09/2021 - Nell’ambito della seduta di Giunta del 23 settembre 2021 è stata approvata la proposta di modifica del tragitto urbano della Ciclovia Turistica Nazionale Adriatica, che attraversa la città di Senigallia, partendo da Chioggia (VE) per giungere al Gargano.

La stessa diventerà osservazione al progetto di fattibilità tecnico economica, che verrà poi vagliata dalla Conferenza dei servizi organizzata dalla Regione Marche.

La proposta avanzata dal Comune di Senigallia prevede un nuovo percorso nel tratto compreso tra il sottopasso ubicato in prossimità di Piazzale Michelangelo ed il Centro Storico, sfruttando percorsi ciclabili già esistenti lungo un asse green che collega vari parchi urbani, per poi attraversare Ponte Garibaldi, proseguire sull’attuale marciapiede di Via Portici Ercolani fino al mare e ricongiungersi con il tracciato già esistente.



Questa soluzione è stata concepita per valorizzare la città di Senigallia, inserendo un tratto di ciclovia all’interno del Centro Storico cittadino che permetta al fruitore di avere una visione complessiva delle bellezze artistiche e naturali della nostra città, che questa Amministrazione vuole promuovere come un unicum