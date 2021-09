Fano: Pippo Inzaghi al ristorante ‘Florida’ [FOTO], i titolari: "Bentornato bomber"

1' di lettura

29/09/2021 - Quel 'bentornato' scritto su Facebook parla piuttosto chiaro: non si è trattato di una prima volta. Quel che è certo è che a degustare le prelibatezze del ristorante pizzeria 'Florida' al Lido di Fano, questa volta, è stato un ospite d'eccezione. Nientemeno che Filippo 'Pippo' Inzaghi.

A darne notizia sono stati gli stessi titolari, che hanno espresso sui social la loro felicità nell'accogliere alcuni giorni fa il goleador - tra gli altri - di Milan e Juventus, nonché campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006 e, successivamente, allenatore dei rossoneri e poi di Venezia, Bologna, Benevento e - attualmente - Brescia.

"Bentornato al Florida, grande bomber - si legge sulla pagina Facebook del locale -, è sempre un piacere accoglierti nel nostro giardino".



Segue la foto pubblicata sui social.

