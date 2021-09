Fano: Cinema, riapre anche la multisala di Bellocchi: al via la seconda era Giometti

3' di lettura

28/09/2021 - Il gruppo Giometti cinema - che è tornato a gestire direttamente i suoi cinema nelle Marche - continua la sua impegnativa operazione di riaperture delle multisale. Dopo aver aperto le porte dei Multiplex di Ancona-Baraccola; Jesi, Pesaro; Porto Sant’Elpidio, Tolentino e Matelica, giovedì 30 settembre si chiude il cerchio nelle Marche con Fano e Senigallia.

Si tratta di un ritorno in grande stile (55 schermi totali nella regione), dopo un periodo difficile che ha visto la chiusura per oltre un anno e mezzo delle sale cinematografiche: i primi luoghi ad aver chiuso per la pandemia e tra gli ultimi a poter riaprire. A fronte delle difficoltà legate alla ripartenza ma anche alle incertezze del momento (nonostante l’annunciato ritorno ad una capienza all’80% dei cinema), l’impegno della famiglia Giometti per le Marche si rinnova e consentirà di poter tornare a fruire di due delle più grandi e moderne multisale della regione.

Per CNA Cinema e Audiovisivo Marche “si tratta di un bel segnale per un settore, quello degli esercizi, che torna a vivere e a regalare emozioni. Ma è una riapertura importante per tutto il comparto marchigiano che, nonostante difficoltà e mancanza di risorse pubbliche, è tornato a lavorare con numerosi set aperti di film, documentari e serie tv prodotti da imprese della regione”.

Il Multiplex di Fano può contare su 6 sale per una capienza totale di 1.212 spettatori totali. Ogni sala è dotata di un impianto di sonorizzazione in Dolby digital 7.1 Surround EX, aria climatizzata e poltrone Premium. L’impianto è stato inaugurato nell’ottobre del Duemila e rinnovato una prima volta nel 2008.

Multiplex di Senigallia, è una struttura gemella a quella fanese con 6 sale per una capienza di 1.212 spettatori totali dotata delle stesse tecnologie. E’ stata inaugurata nel 2002.

I Multiplex di Fano e Senigallia sono dotati inoltre di ampi Parcheggi gratuiti e di accesso facilitato per i diversamente abili. Tra i servizi il Bar interno, il Sistema di proiezione in digitale e 3D, la possibilità di prenotazione online attraverso il Ticketing System on line tramite l’App gratuita Giometti Cinema disponibile su Apple Store e Play Store. (www.giometticinema.com)

Tra i film in programmazione da Giovedì 30 settembre (proiezioni ore 20 e 22.00), No time to die, l’ultima attesissima pellicola di James Bond. Dal giorno successivo le sale avranno anche una programmazione pomeridiana. Biglietti con prezzo promozionale a 6 euro per tutti i film in programmazione.

Il gruppo Giometti, che gestisce numerose sale anche in Emilia Romagna e Toscana, rappresenta una realtà imprenditoriale straordinaria (la più importante del Centro Italia).

Il ritorno della famiglia Giometti nelle Marche rappresenta anche una precisa scelta culturale. I cinema del gruppo, infatti, oltre alla programmazione dei film offerti dai tradizionali canali di distribuzione, intende offrire la possibilità anche alle produzioni più piccole, ed in particolare a quelle di imprese e autori delle Marche, di poter essere proposte al pubblico con pari dignità al fianco della tradizionale programmazione.

