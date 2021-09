Quick poll Marche: il 60% dei marchigiani preferisce tacere pur di non litigare sul vaccino, ma crolla la fiducia verso chi ha idee diverse

4' di lettura

24/09/2021 - L'istituto demoscopico Sigma Consulting ha svolto un'indagine per Vivere Marche per misurare il livello di conflittualità su vaccino e green pass tra i marchigiani. Il risultato è un dialogo tra sordi che pur confrontandosi difficilmente sono disposti a cambiare idee e che pur di non litigare preferiscono tacere. Ma molti rapporti personali sono stati compromessi e anche la politica vedrà molti voti spostarsi.

Prima di analizzare i dati è necessaria una breve nota terminologica. Useremo il termine PROVAX per indicare soggetti vaccinati con almeno una dose o con appuntamento fissato. Sono l'86% del campione. Useremo il termine NOVAX per indicare soggetti che non si vaccineranno o al momento indecisi. Sono il 14% del campione.



Il dibattito pubblico sul vaccino è davvero molto sentito nella nostra regione, appena il 14% dichiara di non seguirlo. Il 48% invece lo segue ma preferisce non intervenire. Il restante 38% invece partecipa attivamente, con i conoscenti e sui sociale. I novax sono molto più attivi dei provax. Il 53% infatti partecipa attivamente al dibattito contro il 37% dei provax.

Tra novax e provax cambia anche lo stile con cui ci si approccia al dialogo. I novax sono più aggressivi, vorrebbero convincere gli altri delle proprie idee, ma sono anche più aperti, disposti a cambiare le proprie opinioni. Ma in realtà solo una minoranza è disposta a cambiare opinione, solo il 17% (il 16% tra i provax e il 24% tra i novax).

I provax spiegano le posizioni dei novax con "ignoranza", "scarsa informazione", "scarso civismo", "superficialità" e "egoismo". I novax invece imputano le posizioni dei provax a "sottomissione", "scarsa informazione", "superficialità" e "ignoranza".

I rapporti personali tra le persone sono cambiati a causa di questo forte dibattito. Solo nel 2% dei casi sono migliorati e nel 43% dei casi sono peggiorati. Non è cambiato molto per il 55% dei marchigiani. Tra i novax invece i rapporti interpersonali sono peggiorati nella maggioranza dei casi, il 61%.



I provax hanno cambiato la stima verso almeno una persona nel 64% dei casi (la stessa cosa è successa al 59% dei novax). Mentre ben l'81% dei novax ha preferito tacere almeno una volta pur di evitare di litigare (la stessa cosa è successa al 60% dei provax). Il litigio con amici e parenti è scoppiato almeno una volta per il 70% dei novax e il 38% dei provax, quindi per almeno 4 marchigiani su 10.

Il 69% dei marchigiani è favorevole al green pass, in particolare gli over 65 (85%), i lavoratori autonomi (86%), gli elettori del PD e del M5S (87% e 86%). Sono contrari solo gli elettori di FdI (35%) e ovviamente i novax (2%). Ma i marchigiani proprio non comprendono perché il green pass non sia esteso ai luoghi di culto (86%) contro un 14% che invece è favorevole a non applicarlo nelle chiese.

Il 47% dei marchigiani prendi in considerazione l'idea di cambiare il proprio voto in base alle posizioni di partiti e candidati sul vaccino. Solo il 37% dei provax è pronto a cambiare il proprio voto, contro il 53% dei novax. Bisogna però considerare che il 37% dei provax pesa molto di più in termini assoluti del 53% dei novax, perché la stragrande maggioranza (86%) è provax. Dall'altro lato però sono molti i partiti favorevoli a vaccini e sostanzialemnte solo uno contrario. Sono più disposti a cambiare il proprio voto gli elettori di PD (69%), M5S (59%) e FdI (55%).

Infine il 46% dei marchigiani è favorevole all'obbligatorietà del vaccino, il 33% preferisce il green pass e solo il 21% lo ritiene una scelta individuale. Anche qui i partiti sono divisi, da un alto PD e M5S favorevoli all'obbligo (rispettivamente al 66% e al 58%) e dall'altro FdI con il 60% dei propri elettori che ritiene il vaccino una scelta personale.

Il sondaggio è stato realizzato intervistando un campione significativo di 800 marchigiani.

