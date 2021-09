Lavoro, Morani (Pd): a fianco dei lavoratori della Elica. "Imbarazzante assessore regionale Aguzzi"

1' di lettura

21/09/2021 - "Siamo al fianco dei lavoratori della Elica, martedì in sciopero per opporsi contro i 409 esuberi dichiarati dall'azienda". A dirlo è Alessia Morani, deputata del Pd.

"Riteniamo imbarazzanti - aggiunge - le dichiarazioni dell'assessore al Lavoro della Regione Marche Stefano Aguzzi che si dice curioso di sapere quali siano le proposte dell'azienda, facendoci credere che non ha rapporti con il senatore Casoli del suo stesso partito o peggio che non ha neppure la facoltà di interloquire con un'azienda del suo territorio".



Morani ricorda anche che "ancora aspettiamo che venga messa in discussione la mozione presentata dal Pd in Consiglio regionale sull'istituzione della Zona logistica semplificata rafforzata che può essere un'utile soluzione per il territorio non solo di Ancona ma di tutta la regione per rilanciare le nostre aziende e per rendere il territorio marchigiano più attrattivo da un punto di vista fiscale e burocratico".