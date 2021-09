De Mola campione del mondo di pesca in apnea, Luna (Coni): "Annata d'oro per il nostro sport"

1' di lettura

21/09/2021 - Fabio Luna, presidente Coni Marche, commenta la vittoria del campionato del mondo di pesca in apnea da parte dell'anconetano Giacomo De Mola

"In un anno incredibile, dove lo sport ha fatto la parte del leone, è arrivato un titolo mondiale firmato da un altro marchigiano. Giacomo De Mola, anconetano doc, si è laureato Campione Mondiale di Pesca in Apnea in Sardegna, riportando nel nostro Paese una medaglia assente dal 2004.

Il suo è l'ennesimo metallo prezioso in una annata d'oro per il nostro sport, è bellissimo avere una campione del mondo in una disciplina che prevede un contatto così diretto, quasi simbiotico, con la natura. Il suo titolo si unisce a quelli arrivati da tante altre discipline, una varietà che conferma la qualità e la professionalità che animano il nostro movimento sportivo".