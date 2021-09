‘Marche: Dalla vigna alla tavola’, presentato il progetto Confcommercio in collaborazione con Regione Marche

2' di lettura

20/09/2021 - Un grande progetto per promuovere il mondo del Vino di qualità marchigiano nell’ambito dei canali Ho.re.ca. ovvero dei ristoranti, hotel con ristoranti, pizzerie, pub e aperitiverie. E’ questo il senso del bando regionale ‘Marche: Dalla vigna alla tavola’ promosso dalla Regione Marche e più nello specifico dal Servizio Politiche Agroalimentari, dall’Assessorato all’Agricoltura e dall’Assessore competente Prof.Mirco Carloni.

‘Metti le Marche a tavola’, uno dei progetti vincitori del bando regionale coordinato da Confcommercio Marche Centrali, è stato presentato questo pomeriggio ad Ancona nella Sede Direzionale Confcommercio Marche Centrali di via Sandro Totti 12. Il Direttore dell’Organizzazione, il Prof.Massimiliano Polacco, ne ha delineato i tratti essenziali: “Intanto – spiega Polacco –, abbiamo avuto con noi i rappresentanti del mondo della ristorazione e delle cantine. Ad aderire al nostro progetto sono stati diciassette ristoranti e trentacinque cantine del nostro territorio: avere gli operatori qui è stato un fatto molto importante anche perché abbiamo avuto modo di condividere un intervento che prevede l’aggregazione delle imprese della ristorazione e con la finalità di organizzare una molteplicità di ‘eventi’ creando un vero e proprio viaggio eno-gastronomico all’interno della provincia di Ancona e di Macerata. Questo percorso degustativo si sviluppa lungo la dorsale collegando le nostre montagne, passando per la Vallesina, alla costiera del Conero attraverso un percorso eno-gastronomico ideale per la valorizzazione dei vigneti marchigiani e dei prodotti a denominazione di origine controllata e QM. In questo itinerario i ristoratori, parte sostanziale del progetto, sono gli interpreti della tradizione culinaria regionale che si sposa con i prodotti e i vini del territorio marchigiano. Alle cene organizzate sarà presente un sommelier in grado di ‘raccontare’ sia il vino che le caratteristiche dell’azienda”.

All’illustrazione del progetto ‘Metti le Marche a tavola’ presentato da Confcommercio Marche Centrali ha partecipato il Prof.Mirco Carloni, Vice Presidente della Giunta Regionale, che ha voluto fortemente questo intervento in collaborazione con il Servizio Politiche Agroalimentari e con l’Assessorato: “Con questa iniziativa – le parole di Carloni –, vogliamo sostenere le imprese del settore della produzione del vino di qualità con il coinvolgimento del mondo della ristorazione che, in questo momento difficile ancora dominato dal Covid-19, ha visto gli esercizi a lungo fermi nelle loro attività. È quindi necessario mettere in atto azioni forti per un loro rilancio dando una spinta all’economia dei nostri territori che si basa molto sul turismo e sulla convivialità. Vogliamo creare una molteplice presenza di progettualità sul territorio, pertanto, sotto la regia unica della Regione, abbiamo chiesto che ci fosse uno sviluppo con progettazioni a livello locale”.