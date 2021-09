I ricoverati sono o non sono vaccinati? Appello a Saltamartini per rendere pubblici i dati

1' di lettura

17/09/2021 - I direttori dei principali quotidiani online delle Marche lanciano un appello all'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini affinché comunichi regolarmente i dati sul Covid-19, specificando i dati dei vaccinati e dei non vaccinati.

Ogni giorno le nostre testate informano i marchigiani sull'andamento della pandemia di Covid-19. Purtroppo ci sono informazioni -a nostro avviso molto importanti- che non possiamo riferire ai nostri lettori.



Di quanti sono ricoverati nei nostri ospedali o in terapia intensiva, dei nuovi malati che ogni giorno risultano positivi al tampone, quanti fanno parte di quel 67% di marchigiani già vaccinato? Quanti al 2% che ha avuto solo la prima dose? E quanti a quel 31% che non si è ancora vaccinato?



Non sono curiosità. Si tratta di informazioni importanti perché è da queste che i marchigiani possono toccare con mano l'efficacia dei vaccini.

Eppure le autorità sanitarie, più volte sollecitate dalle nostre testate, forniscono questi dati solo sporadicamente e in maniera incompleta.

Noi crediamo che i cittadini marchigiani e i nostri lettori in particolare abbiano il diritto di conoscere questi dati.





Michele Pinto e Giulia Mancinelli

(Direttori Vivere Senigallia e Vivere Marche)



Matteo Zallocco

(Direttore Cronache Maceratesi e Cronache Ancona)



Emidio Lattanzi

(Direttore La Nuova Riviera)



Massimo Mariselli

(Direttore Senigallia Notizie)



Corrado Moscelli

(Direttore Fano Informa)



Roberta Baldini

(Direttore Vivere Pesaro)



Andrea Ferretti

(Direttore Cronache Picene)



Andrea Brecciaroli

(Direttore Vivere Civitanova)



Paolo Paoletti

(Direttore Cronache Fermane)



Riccardo Antonelli

(Direttore Vivere Camerino)



Lorenzo Bracalente

(Direttore Vivere Fermo)