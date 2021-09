Pesaro: Schianto tra auto e camion: 51enne soccorso dall'eliambulanza

1' di lettura

16/09/2021 - Gtrave incidente ieri mattina sulla statale Adriatica al confine tra Marche e Romagna. Un automobilista è infatti rimasto gravemente ferito in seguito a un frontale con un mezzo pesante.

Un 51enne di Mondolfo, al volante della sua Opel stava transitando sulla statale in direzione Rimini quando, per cause ancora al vaglio della polizia municipale di Cattolica, si è scontrato frontalmente con un camion che stava arrivando dalla direzione opposta.



Nello schianto la parte posteriore dell’auto è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo dalle lamiere.



Le serie condizioni di salute del 51enne hanno obbligato gli operatori del 118 a richiedere l’intervento dell’eliambulanza. L’elisoccorso, arrivato da Ravenna, ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena.

Vuoi ricevere le notizie più importanti di Vivere Pesaro in tempo reale su WhatsApp o Telegram?

Per WhatsApp aggiungi il numero 371.4439462 alla tua rubrica ed inviaci un messaggio (es.: ok notizie).

Per Telegram vai su https://t.me/viverepesaro e clicca su "unisciti"