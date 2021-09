Scuola. Riuniti il Tavolo di lavoro sulla sicurezza e il Tavolo di confronto su tutte le tematiche relative all’avvio dell’anno scolastico

2' di lettura

15/09/2021 - Convocato martedì dall’Ufficio scolastico regionale il Tavolo di lavoro permanente sulla sicurezza, appena rinnovato, cui hanno partecipato i rappresentanti degli assessorati regionali all’istruzione e ai trasporti, dei servizi di igiene epidemiologica e della protezione civile operanti sul territorio, delle organizzazioni sindacali della scuola (personale e dirigenti) e degli enti locali.

Il direttore generale dell’USR, Marco Ugo Filisetti, ha illustrato i provvedimenti assunti e le regole fissate per garantire il regolare rientro in presenza di studenti e alunni nelle scuole della regione e il piano dei trasporti che, grazie all’impegno profuso dai diversi tavoli prefettizi, consente di assicurare il turno unico in ogni sede scolastica.

Filisetti ha poi presentato l’elenco delle cosiddette “scuole sentinella”, le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado individuate dall’USR in ciascuna provincia per l’attuazione del piano di monitoraggio e screening con i test salivari concordato con la Regione.

Sono stati poi esaminati i dati degli studenti vaccinati, quelli relativi alle assunzioni in ruolo del personale docente e amministrativo con la previsione dell’emanazione dei provvedimenti sull’attribuzione alle scuole dell’organico aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre di docenti per il recupero degli apprendimenti e di personale ATA per le procedure di prevenzione contro il Covid-19.

A seguire si è tenuta la riunione del Tavolo regionale di confronto, organo che prevede la presenza anche dei rappresentanti delle associazioni dei genitori e studentesche, delle associazioni per le persone con disabilità, delle scuole paritarie e degli enti del Terzo settore, cui ha partecipato l’assessore regionale all’Istruzione Giorgia Latini, che ha tenuto a ringraziare tutti i soggetti partecipanti al tavolo, l’amministrazione scolastica e tutte le componenti della scuola per l’impegno speso per assicurare il rientro in sicurezza per il nuovo anno nelle scuole delle Marche.