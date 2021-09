Fano: Incastrato tra le lamiere dopo il frontale: è grave

1' di lettura

15/09/2021 - Pauroso incidente nella mattinata di mercoledì. Un automobilista è infatti rimasto gravemente ferito in seguito a un frontale con un mezzo pesante.

Si tratta di un 51enne di Mondolfo, che poco prima delle 8 stava attraversando la statale adriatica all’altezza della circonvallazione tra Gabicce e Cattolica, al confine tra Marche e Romagna. Stando ai primi rilievi, l’uomo al volante della sua Opel stava transitando in direzione Rimini quando - per cause ancora al vaglio della polizia municipale di Cattolica - si è scontrato frontalmente con un camion che stava arrivando dalla direzione opposta.



Uno schianto tremendo – la parte posteriore dell’auto è andata distrutta - per via del quale il mondolfese è rimasto incastrato tra le lamiere. A liberarlo sono stati i vigili del fuoco intervenuti sul posto. Gli operatori del 118 hanno ritenuto necessario l’intervento dell’eliambulanza, considerate le lesioni riportate dall’uomo. L’elisoccorso, arrivato da Ravenna, ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena. La strada è stata parzialmente chiusa, causando non pochi disagi al traffico.



