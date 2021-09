Corinaldo: alla scoperta della leggenda di Scuretto, appuntamento con “Marche, dalla Vigna alla Tavola”

2' di lettura

15/09/2021 - Lo conosci Scuretto, uno dei matti di Corinaldo? Se la risposta è no, è il momento di conoscere questa simpatica leggenda entrata a far parte della tradizione popolare del castello di Corinaldo. E l’occasione per conoscerla è offerta dal progetto “Marche, dalla Vigna alla Tavola” che in uno degli appuntamenti promossi da DiscoveryMarche, venerdì 17 settembre alle ore 20,00 invita proprio nell’Osteria de Scuretto, via Cimarelli 2, nel cuore di Corinaldo esattamente dove nasce la leggenda…

Scuretto era il soprannome di un calzolaio del paese e grande bevitore. Il figlio era emigrato in America e gli mandava denaro per costruire una casa a Corinaldo, dove un giorno, al suo ritorno sarebbe andato a vivere. Ma quei soldi Scuretto li spendeva nelle osterie per bere. Il figlio, insospettito, chiese una foto della casa e allora l’ingegnoso calzolaio fece costruire solo la facciata, con il civico e si fece scattare una foto come se stesse affacciato alla finestra. E ancora oggi la facciata c’è ancora, incompiuta, in via Pozzo della Polenta vicino alla scalinata. Nell’osteria de Scuretto, DiscoveryMarche organizza una delle sue cene a tema per valorizzare il patrimonio vitivinicolo della regione. Questa infatti la mission del progetto regionale “Marche, dalla Vigna alla Tavola” sostenuto dalla Regione Marche-Assessorato all’Agricoltura grazie all’intuizione dell’assessore Mirco Carloni che ha attinto ai fondi per la promozione in agricoltura stanziando un milione e mezzo di euro per «stimolare la ripartenza delle attività produttive dopo la pandemia», ha spiegato.

Saranno degustati i vini Verdicchio Metodo Classico dell’azienda Broccanera; Verdicchio classico superiore de La Staffa e Marche Rosso Pelago di Umani Ronchi in abbinamento a una cena a tema. E si scaldano i motori per l’evento di sabato, tra gag e divertimento esplosivo al locale Qubetti di Senigallia.

Tutti i prossimi eventi in calendario, su www.discoverymarche.it o alla pagina Facebook DiscoveryMarche. Per prenotazioni e info: 329 221 7687.