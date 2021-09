Senigallia: Coronavirus: scendono i casi positivi in tutto il territorio, soprattutto a Senigallia e Trecastelli

4' di lettura

14/09/2021 - Otto giorni fa nella valle del Misa i positivi al Covid-19 erano 84, oggi sono 62. Scende soprattutto il numero dei positivi a Senigallia che passa da 26 a 18 e a Trecastelli che scende da 19 a 9. In controtendenza Montemarciano che cresce da 5 a 9.

I comuni di Castelleone di Suasa e Belvedere Ostrense sono covid-free.

Il numero di casi ogni 1000 abitanti scende ancora e passa da 0,94 a 0,70 un terzo di di quello regionale che è di 2,2 casi ogni 1000 abitanti.

NOTA:

Lunedì mattina la regione non ha pubblicato i dati del giorno, su cui ci basiamo per questo report settimanale, che sono stati resi noti solo martedì insieme a quelli di martedì. Abbiamo quindi scelto di pubblicare direttamente i dati di martedì, per non pubblicare dati ormai vecchi e di spostare questo appuntamento settimanale al martedì mattina anche per le prossime settimane, in modo da non sovrapporci al report settimanale con i dati regionali.

Sono stati aggiornati i dati sulla popolazione, quindi può capitare in una tabella di vedere un numero di casi ogni 1000 abitanti leggermente a fronte dello stesso numero di casi. Questo perché la popolazione è scesa leggermente in quesi tutti i comuni.

Casi totali

Comuni 14/9/21 6/9/21 30/8/21 23/8/21 16/8/21 9/8/21 2/8/21 26/7/21 Senigallia 18 26 46 60 54 44 34 17 Trecastelli 9 19 16 14 5 8 6 4* Montemarciano 9 5 4* 4* 4* 5 5 4* Serra de' Conti 6 9 10 5 6 4* 4* 0 Ostra 4* 8 9 4* 4* 4* 0 0 Arcevia 4* 5 5 4* 7 7 0 0 Corinaldo 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* Ostra Vetere 4* 4* 4* 4* 4* 4* 0 4* Barbara 4* 0 4* 4* 4* 4* 0 0 Belvedere O. 0 4* 4* 0 4* 4* 0 0 Castelleone 0 0 0 0 4* 5 9 5 TOTALE 62 84 106 103 100 93 62 38

*Il dato riportato dalla Regione Marche è "meno di 5".



Casi ogni 1000 abitanti

Comuni 14/9/21 6/9/21 30/8/21 23/8/21 16/8/21 9/8/21 2/8/21 26/7/21 Barbara 3,09 - 3,07 3,07 3,07 3,07 - - Serra de' Conti 1,64 2,42 2,69 1,35 1,62 1,08 1,08 - Ostra Vetere 1,27 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 - 1,24 Trecastelli 1,20 2,51 2,12 1,85 0,66 1,06 0,78 0,53 Arcevia 0,92 1,15 1,15 0,92 1,06 1,06 - - Montemarciano 0,92 0,51 0,41 0,41 0,41 0,51 0,51 0,41 Corinaldo 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 MEDIA 0,70 0,94 1,18 1,15 1,12 1,04 0,69 0,42 Ostra 0,62 1,86 1,86 - 1,86 1,86 - - Senigallia 0,41 0,59 1,04 1,35 1,22 0,99 0,77 0,38 Belvedere O. - 1,86 1,86 - 1,86 1,86 - - Castelleone - - - - 2,52 3,15 5,66 3,15



