Civitanova: Emergenza furti a San Marone: colpo da 100 mila euro in un appartamento

14/09/2021 - Furti in serie nei giorni scorsi a Civitanova. Il colpo più importante i ladri lo hanno messo a segno in una abitazione in via Pavese, dove il bottino si aggira nel complesso intorno ai 100 mila euro.

I malviventi, infatti, sono entrati in un appartamento da una finestra e hanno portato via 15 mila euro in contanti, oggetti di valore, orologi di lusso, gioielli, borse e abiti firmati. Nella casa non c’erano né allarme né videosorveglianza, il che renderà molto più difficile agli inquirenti risalire ai responsabili.

In via Guerrazzi, sempre a San Marone, i ladri invece hanno messo a soqquadro una villetta, portando via oggetti di valore per qualche migliaio di euro. Qualche giorno fa, invece, la polizia autostradale aveva sventato il furto di una Maserati, rubata a Civitanova e intercettata in Abruzzo lungo la A14.

