Udc presenta una pdl per “Misure a sostegno delle famiglie e dei nuclei familiari con figli”

13/09/2021 - Presentata in Consiglio Regionale da Dino Latini Capogruppo UdC Popolari Marche una proposta di legge concernente “Misure a sostegno delle famiglie e dei nuclei familiari con figli”. “Questa proposta di legge – afferma il consigliere Latini - parte dalla obbiettiva necessità di modificare ed arricchire la legge 30 del 1998, prima normativa introdotta per disciplinare specifici provvedimenti a favore delle famiglie.

E’ indubbio che il quadro sociale e culturale relativamente alle famiglie sia profondamente modificato negli ultimi 25 anni. Uno dei motivi che ci spinge a proporre la legge è per due inevitabili evidenze: la prima è che la natura giuri- dica dei nuclei familiari si è profondamente modificata, in quanto la legislazione statale ha introdotto le for- me dell’unione civile e il riconoscimento delle coppie di fatto.



La Regione non è intestataria della competen- za legislativa in materia di definizione del nucleo familiare, ma può prevedere norme a sostegno dello stes- so.” La proposta di legge va infatti a definire il campo di intervento dei finanziamenti della Regione asse- gnati ai comuni con preferenza per la nascita e l’adozione dei figli, il sostegno alle donne in stato di gravi- danza, la tutela della sicurezze e la prevenzione degli infortuni domestici, il ricongiungimento familiare degli stranieri, le novità dei Centri per la Famiglia e della Scuola per Genitori e, infine, il più generico superamen- to delle situazioni di disagio sociale ed economico. Interessante inoltre la previsione di azioni di sensibilizza- zione contro le dipendenze patologiche e per una corretta educazione alimentare; da ultimo il favore accorda- to al turismo familiare con specifiche iniziative.



“Completamente nuovo – prosegue Latini - è l’articolo 8 che disciplina la tutela della maternità e la promozione della vita a partire da quanto previsto dalla legge 194 del 1978. Lo fa prevedendo i “percorsi vita”, il parto in anonimato, l’introduzione della figura professionale dell’operatore di biofertilità e dello psicologo perinatale, oltre al coinvolgimento del volontariato specializza- to da impiegare nel delicato compito di assistenza alla maternità e alle fasi successive all’aborto naturale o all’interruzione volontaria della gravidanza. Fortemente innovativo anche l’articolo 9 sulla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia attraverso il telelavoro, l’armonizzazione dei tempi di accesso ai servizi pubblici, l’ela- stica disciplina degli orari di lavoro, la promozione di ogni forma di nidi per l’infanzia, il sostegno ai familia- ri che svolgono attività di cura a favore dei propri congiunti.” La legge infine dedica contributi al sostegno all’affido e all’adozione per le associazioni riconosciute che svolgono formazione ed accompagnamento del- le coppie, ma anche contributi alle famiglie affidatarie di minori non accompagnati.