Atletica: Campionato Regionale CSI Marche Podismo 2021 - 6° Trofeo "Lamberto Tonelli", i risultati

13/09/2021 - Quella appena passata è stata una domenica di sport e divertimento presso il circuito “E. Marconi” di Fano (pu), dove è andata in scena la manifestazione podistica valida come Campionato Regionale CSI Marche di podismo (oltre ad essere gara FIDAL di interesse regionale), dedicata al fondatore del Gruppo Podistico Fano Corre organizzatore dell’iniziativa.

Circa 300 fra atleti, camminatori e bambini/ragazzi presenti, che con le loro canotte hanno colorato il percorso che prevedeva 10km per gli atleti competitivi e 5km per gli altri, più le minipodistiche per i bambini.

Il sole, la fatica e il sudore non sono mancanti, ma anche la gioia e la felicità di poter tornare a incontrarsi e gareggiare insieme, nel pieno rispetto delle regole che il momento ci impone.

La gara, che è inserita nel primo multi-circuito di podistiche organizzato dal Centro Sportivo Italiano CSI di Pesaro-Urbino con sede in Fano, ha visto trionfare Andrea Barcelli portacolori della società Osteria dei Podisti con il tempo di 33 minuti e 26 secondi, atleta che si aggiudica anche il premio per il giro più veloce dedicato ad Andrea Orciani. Vince per la categoria femminile Manuela Brasini dell’Atletica 85 Faenza con il tempo di 39 minuti e 45 secondi.

Il team event maschile (somma dei tempi di primi cinque atleti al traguardo) se l’è aggiudicato il Gruppo Podistico Lucrezia, mentre quello femminile (prime tre atlete al traguardo) la Società Atletica Senigallia.

Ad impreziosire la competizione anche i riconoscimenti messi a disposizione dall’AVIS Fano per la donatrice e per il donatore più veloce.

Non è mancato l’aspetto benefico: una parte del ricavato delle iscrizioni verrà destinato all’Associazione T’Immagini Onlus ed alla Fondazione Giò.

Doverosi i ringraziamenti finali che vanno alle Istituzioni quali il Consiglio Regionale delle Marche per il patrocinio e contributo ed al Comune di Fano per il suo patrocinio, agli sponsor privati che hanno sostenuto l’iniziativa e a tutti i volontari che si sono spesi per realizzare questa giornata di sport.

In allegato PDF la classifica generale completa.

In foto, la premiazione con il Presidente Regionale Giacomo Mattioli, il Presidente di Fano Corre Matteo Broccoli e tutti i neo campioni regionali.