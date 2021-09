Coronavirus: ad Ancona più vaccinati e meno casi, a Macerata pochi vaccini e molti più casi

2' di lettura

12/09/2021 - Non passa giorno senza che qualche lettore mi chieda come i numeri dei nuovi casi, dei ricoveri in ospedale o in terapia intensiva o dei decessi siano divisi tra vaccinati o non vaccinati. Purtroppo la Regione Marche non fornisce quei dati.Ma nelle provincie marchigiane la percentuale di chi si è vaccinato è molto varia, e possiamo confrontare questi dati con quelli dei contagi ogni 100.000 abitanti.

Ecco i dati.

Il numero dei casi positivi è ottenuto dalla somma dei casi dei singoli comuni. I comuni con 1-4 casi vengono indicati con "Meno di 5 casi" per motivi di privacy. Il numero è impreciso per eccesso perché prudenzialmente abbiamo considerato questo valore sempre pari a 4.

abitanti vaccinati % vaccinati casi positivi casi su 100.000 abitanti Pesaro 354.139 209.606 59% 602 170 Ancona 465.511 313.147 67% 559 120 Macerata 310.862 168.655 54% 813 260 Fermo 172.770 106.573 62% 375 217 Ascoli 203.936 132.375 65% 420 206

La provincia di Ancona è quella con la più alta percentuale di vaccinati, e ha anche il minor numero di casi ogni 100.000 abitanti.

La provincia di Macerata ha la più bassa percentuale di vaccinati e all'opposto ha il maggior numero di casi ogni 100.000 abitanti.

In mezzo ci sono le provincie di Ascoli e Fermo, con percentuali simili di vaccinati e un numero molto vicino di malati ogni 100.000 abitanti.

Fa eccezione la Provincia di Pesaro e Urbino, con pochi vaccinati e un numero comunque non elevato di casi ogni 100.000 abitanti.

