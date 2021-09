Civitanova: Volley: le finali di Supercoppa all'Eurosuole Forum

2' di lettura

11/09/2021 - L’Eurosuole Forum riaprirà i battenti con il botto. Tra la 2a e la 3a giornata della regular season, l’impianto di Civitanova Marche riceverà il testimone dall’Agsm Forum di Verona e accoglierà il primo grande evento della stagione 2021/22 davanti alle telecamere della Rai.

Sabato 23 e domenica 24 ottobre, infatti, il campo tricolore della Cucine Lube ospiterà la Del Monte® Supercoppa. La manifestazione sbarca a Civitanova per la terza volta nella storia dopo i precedenti del 2017 e del 2019, che hanno visto trionfare la Sir Safety Conad Perugia in entrambe le occasioni.

Nella Del Monte® Supercoppa Italiana 2021, organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la Lube, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Civitanova Marche, sono in lizza i migliori quattro team della scorsa annata. Il trofeo tricolore si conferma un appuntamento fisso per la Cucine Lube Civitanova, la Sir Safety Conad Perugia e l’Itas Trentino, mentre la Vero Volley Monza, avversaria dei cucinieri in semifinale, è all’esordio assoluto nel torneo grazie al salto di qualità centrato nella passata stagione con tanto di approdo nella semifinale scudetto.

I Campioni d’Italia, quest’anno alla 14esima partecipazione, hanno alzato il trofeo quattro volte nella storia: a Pesaro nel 2006, a Firenze nel 2008, a Modena nel 2012 e l’ultima volta a Brindisi nel 2014, mentre non hanno avuto fortuna nelle due edizioni disputate a Civitanova Marche.

Il criterio di ammissione prevedeva l’accesso per le finaliste per lo scudetto Credem Banca e Del Monte® Coppa Italia, quattro posizioni occupate da Civitanova e Perugia che nel 2020/21 si sono contese entrambi i titoli con due successi dei cucinieri. Il successivo criterio di ordine classifica ha così regalato l’ingresso alle semifinali di Supercoppa Italiana a Trento e Monza, rispettivamente terza e quarta forza nell’ultima regular season. Le semifinali di sabato 23 ottobre vedranno abbinate le squadre per ranking: Civitanova e Monza nella prima gara (ore 15.15), mentre la seconda sfida (ore 18) troverà opposte Perugia e Trento. La finale è in programma domenica 24 ottobre alle ore 18.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram di Vivere Civitanova.

Per Whatsapp aggiungere il numero 348.7699158 alla propria rubrica ed inviare un messaggio allo stesso numero.

Per Telegram cercare il canale @viverecivitanova o cliccare su t.me/viverecivitanova.

È attivo anche il nostro canale Facebook: facebook.com/viverecivitanova/