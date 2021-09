Terremoto e ricostruzione, quali prospettive: Agorà interregionale dei Pd di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

2' di lettura

10/09/2021 - “Terremoto e ricostruzione, quali prospettive” è il titolo dell’Agorà interregionale organizzata e promossa dai Pd regionali dell’area del cratere sismico 2016 (in particolare dai quattro segretari e dai quattro capigruppo nei Consigli regionali) ovvero Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Si svolgerà venerdì 17 settembre online a partire dalle 18, è aperta ad amministratori locali, professionisti, sindacati e imprese. Sarà incentrata sui temi relativi al terremoto e alla ricostruzione. Tra gli ospiti ci saranno il commissario straordinario Giovanni Legnini e la deputata Stefania Pezzopane, responsabile Pd per le aree terremotate e la ricostruzione.

“Sarà un momento importante per il nostro territorio – affermano il segretario Giovanni Gostoli e il capogruppo Maurizio Mangialardi – a cui abbiamo partecipato nella fase organizzativa portando il nostro contributo sui temi della Ricostruzione. Un’occasione, come chiesto dal segretario nazionale Enrico Letta, di discussione e approfondimento che il Partito Democratico offre non solo ai propri iscritti, ma anche a tutti i cittadini della nostra regione, la più colpita dal sisma del 2016, per individuare idee e proposte da inserire nella nostra agenda politica e in quella del centrosinistra”.



La discussione dell’Agorà del 17 settembre affronterà i temi del terremoto e della ricostruzione sia relativamente all’area del Centro Italia, in cui dopo l’accelerazione degli ultimi mesi, e una nuova disponibilità di risorse, si può aprire una discussione più complessiva sul rilancio economico (sarà dedicata attenzione anche al caso del terremoto dell’Aquila del 2009), sia in una prospettiva più generale, anche alla luce della proposta legislativa presentata da alcuni esponenti del Pd che punta a istituire una cornice e un quadro di riferimento per i territori che venissero colpiti da eventi sismici.



Per informazioni e iscrizioni all’Agorà https://decidim.agorademocratiche.it/processes/italia-che-vogliamo/f/68/meetings/96