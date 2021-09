Consiglio Regionale convocato per martedì 14 settembre

3' di lettura

08/09/2021 - Martedì 14 settembre, dopo la pausa estiva, torna a riunirsi il Consiglio regionale.

Nella seduta, convocata dal Presidente Dino Latini a partire dalle ore 10, verrà esaminata la proposta di legge in materia di interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica. Iscritte all’ordine del giorno numerose interrogazioni e proposte di mozione. Si ricorda che è possibile seguire i lavori via web collegandosi alla pagina istituzionale del Consiglio regionale delle Marche.

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di legge n. 60 a iniziativa dei Consiglieri Bilò, Ciccioli, Latini, Biondi, Ausili, Cancellieri, Rossi, Baiocchi, Serfilippi “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica)”.

Relatore di maggioranza: Mirko Bilò

Relatrice di minoranza: Marta Ruggeri

(Discussione e votazione)

2) Interrogazioni a risposta immediata.

3) Interrogazioni:

· n. 159 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Rinnovo di concessioni, progetti di messa in produzione di pozzi e di perforazione, sia su piattaforma sia onshore nelle Marche”.

· n. 188 ad iniziativa dei Consiglieri Carancini, Cesetti “Disparità di quantità dei vaccini anti-covid somministrati nelle province marchigiane”.

· n. 193 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Misure di potenziamento per la Unità Operativa di Pediatria dell'Ospedale di Fabriano”.

· n. 197 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Stato della riorganizzazione dell’assetto aziendale ASUR in Area Vasta 2 per lo Stabilimento Ospedaliero di Senigallia”.

· n. 201 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini “Verifica stato di attuazione legge regionale 06 agosto 2018, n. 32 Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia”.

· n. 232 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri “Lavori per il ripristino della piena funzionalità del Dipartimento Materno-Infantile presso il presidio ospedaliero San Salvatore di Pesaro”.

· n. 235 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui “Attivazione a Civitanova Marche del Centro regionale di oncofertilità femminile (CROF)”.

4) Mozione n. 62 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri “Carenza insegnanti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dell’intero territorio marchigiano. Immediata attivazione del Tirocinio Formativo Attivo per idonei soprannumerari del V Ciclo nelle Università degli Studi di Urbino e Macerata”.

5) Mozione n. 74 ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri “Sostegno a iniziative governative per l'estensione alle Marche dei benefici fiscali e ed economici destinati alle nuove regioni comprese nella categoria "regioni in transizione" in ambito di Unione Europea”.

6) Mozione n. 83 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Carancini, Casini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Biancani, Bora “Coinvolgimento degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica a supporto della campagna di vaccinazione e apertura di un bando straordinario finalizzato ad ulteriori assunzioni”.

7) Mozione n. 91 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi “Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS)”.

8) Mozione n. 94 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi “Mutui e finanziamenti sospesi alle popolazioni terremotate”.

9) Mozione n. 96 del Consigliere Rossi “Contrarietà alla realizzazione di una 'Discarica o Deposito rifiuti' in zona Castellina/Palazzo di Ferro/Ca' Antonio dei comuni di Macerata Feltria e Monte Grimano Terme”.

10) Mozione n. 97 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Latini, Rossi “Tavolo permanente sul lavoro”.

11) Mozione n. 99 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Carancini, Casini, Biancani, Cesetti, Vitri “Elica S.p.A. – proposta istituzione Zona logistica semplificata rafforzata”.

Interrogazione n. 141 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mangialardi, Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri “Situazione occupazionale Elica SpA”.

(La mozione n. 99 e l’interrogazione n. 141 sono abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno)

12) Mozione n. 100 dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Marinelli “Grave carenza organica degli uffici marchigiani della Direzione Territoriale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) - Richiesta costituzione Direzione Territoriale Autonoma”.

13) Mozione n. 105 ad iniziativa dei Consiglieri Pasqui, Latini, Marcozzi, Rossi “Proroga Superbonus 110”.

14) Mozione n. 119 dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Mastrovincenzo, Casini, Carancini “Situazione classe I Scuola secondaria di primo grado G. Galli di Montecarotto”.