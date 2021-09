Senigallia: Coronavirus: crollano i casi attualmente positivi a Senigallia e restano costanti nell'entroterra

4' di lettura

06/09/2021 - In due settimana i casi positivi a Senigallia sono passati da 60 a 26, meno della metà. Nello stesso periodo nei comuni dell'entroterra sono cresciuti da 43 a 58. Ma nell'ultima settimana sono scesi da 60 a 58. Questo porta il totale degli attualmente positivi a 84 contro i 106 della settimana scorsa.

Restano alti i casi soprattutto a Trecastelli (19), Serra de' Conti (9) e Ostra (8).

Barabara e Castelleone di Suasa sono covid-free.

Il numero di casi ogni 1000 abitanti scende sotto quota 1 a 0,94 meno della metà di quello regionale che è di 2,3 casi ogni 1000 abitanti.

Come è ormai abitudine la redazione invita i lettori a vaccinarsi prima possibile. Chi non lo avesse ancora fa può prenotare il vaccino qui: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni

Casi totali

Comuni 6/9/21 30/8/21 23/8/21 16/8/21 9/8/21 2/8/21 26/7/21 19/7/21 12/7/21 5/7/21 28/6/21 21/6/21 Senigallia 26 46 60 54 44 34 17 10 6 7 15 23 Trecastelli 19 16 14 5 8 6 4* 4* 4* 4* 4* 4* Serra de' Conti 9 10 5 6 4* 4* 0 0 0 0 0 0 Ostra 8 9 4* 4* 4* 0 0 0 0 0 4* 4* Arcevia 5 5 4* 7 7 0 0 0 0 0 0 0 Montemarciano 5 4* 4* 4* 5 5 4* 4* 4* 4* 0 0 Corinaldo 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 0 0 0 0 4* Ostra Vetere 4* 4* 4* 4* 4* 0 4* 0 0 0 0 0 Belvedere O. 4* 4* 0 4* 4* 0 0 0 0 0 0 0 Barbara 0 4* 4* 4* 4* 0 0 0 0 0 4* 4* Castelleone 0 0 0 4* 5 9 5 0 0 0 0 0 TOTALE 84 106 103 100 93 62 38 18 14 15 27 39

*Il dato riportato dalla Regione Marche è "meno di 5".



Casi ogni 1000 abitanti

Comuni 6/9/21 30/8/21 23/8/21 16/8/21 9/8/21 2/8/21 26/7/21 19/7/21 12/7/21 5/7/21 28/6/21 21/6/21 Trecastelli 2,51 2,12 1,85 0,66 1,06 0,78 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 Serra de' Conti 2,42 2,69 1,35 1,62 1,08 1,08 - - - - - - Belvedere O. 1,86 1,86 - 1,86 1,86 - - - - - - - Ostra Vetere 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 - 1,24 - - - - - Ostra 1,22 1,38 0,61 0,61 0,61 - - - - - 0,61 0,61 Arcevia 1,15 1,15 0,92 1,06 1,06 - - - - - - - MEDIA 0,94 1,18 1,15 1,12 1,04 0,69 0,42 0,20 0,16 0,17 0,3 0,44 Corinaldo 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 - - - - 0,82 Senigallia 0,59 1,04 1,35 1,22 0,99 0,77 0,38 0,23 0,14 0,16 0,34 0,52 Montemarciano 0,51 0,41 0,41 0,41 0,51 0,51 0,41 0,41 0,41 0,41 - - Barbara - 3,07 3,07 3,07 3,07 - - - - - 3,07 3,07 Castelleone - - - 2,52 3,15 5,66 3,15 - - - - -



È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere Senigallia.

Per Whatsapp aggiungere il numero 376.0317900 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero un messaggio.

Per Telegram cercare il canale @viveresenigallia o cliccare su t.me/viveresenigallia.