Coronavirus Marche: scendono i contagi e i ricoveri, crescono le terapie intensive e decessi

06/09/2021 - I nuovi casi rilevati nelle Marche sono diminuiti questa settimana, nonostante siano stati eseguiti molti più tamponi. Scendono anche i ricoveri. Al contrario aumentano i ricoveri in terapia intensiva e triplicano i decessi. La campagna vaccinale è sempre al minimo, ma in leggera ripresa rispetto alla settimana scorsa.

Le province. Come nelle ultime 5 settimane la provincia più colpita è quella di Macerata. Crescono i nuovi casi a Pesaro e Urbino e a Ascoli Piceno. Scendono a Macerata, Ancona e Fermo.

I contagi. Nelle ultime quattro settimane i nuovi contagi sono in discesa, ma lentamente. La scorsa settimana i contagi erano risaliti più di quanto fossero scesi le due settimane precedenti. Questa settimana invece la discesa è stata maggiore, i nuovi contagi sono meno che due settimane fa. Questa settimana i guariti sono stati meno dei nuovi contagiati, facendo scendere il numero degli attualmente malati che ora è di 3.480.

I ricoveri ordinari scendono da 64 a 57, un calo leggero, ma significativo. I ricoveri in terapia intensiva invece crescono da 17 a 21.

Per tutto il mese di agosto i decessi di malati di Covid sono stati 2 a settimana, senza eccezioni. Questa settimana invece il dato è triplicato e i decessi sono stati sei.

La campagna vaccinale continua ad andare molto lentamente con poco più di 33.000 dosi inoculate, comunque 2.000 in più della settimana scorsa. Sono vaccinati il 65% dei marchigiani ed il 3,3% ha ricevuto la prima dose.

Il confronto con il 2020 è negativo per ogni parametro. Fa eccezione la tendenza dei nuovi casi che è in calo mentre l'anno scorso era in crescita.

Conclusione.

Nonostante la situazione non sia ancora buona siamo autorizzati a guardare con ottimismo alle prossime settimane e all'apertura delle scuole perché i contagi sono in calo. Il numero dei nuovi contagi - lo sappiamo dall'esperienza - precede di alcune settimane, nell'ordine: i ricoveri, le terapie intensive e i decessi.



Non rimane che vaccinarsi e attendere i dati della settimana prossima, auspicabilmente ancora in calo.

