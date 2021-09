Volley: Il Coni Marche festeggia le ragazze dell’Italvolley e ringrazia Davide Mazzanti

1' di lettura

05/09/2021 - "Sono orgoglioso di guidare un movimento sportivo come quello marchigiano, che ha dato e darà anche in futuro un contributo significativo allo sport italiano". Parola di Fabio Luna, Presidente del CONI Marche, che si è complimentato con Davide Mazzanti, e Matteo Bertini, rispettivamente originari di Marotta e Mondolfo (PU) oggi allenatore e vice allenatore della Nazionale di volley femminile, fresca vincitrice del titolo continentale.

"Complimenti vivissimi a coach Mazzanti, la vittoria del titolo europeo è il meritato riconoscimento per tutto il lavoro svolto - aggiunge Luna - Dopo le medaglie degli atleti marchigiani olimpici e paralimpici e il titolo europeo degli azzurri guidati da Roberto Mancini, l'estate d'oro dello sport italiano ha registrato un altro acuto ieri sera, grazie all’importantissimo traguardo raggiunto dalle ragazze della pallavolo".

Se è vero che "non era facile riscattarsi dopo la delusione di Tokyo", come lo stesso coach ha sottolineato a margine della finale, intervistato da Sky Sport, è altrettanto vero che "il merito di questo titolo va soprattutto alle atlete, che hanno saputo ricostruire la connessione tra loro partita dopo partita, ritrovando una consapevolezza che le ha fatte rendere al massimo dello loro possibilità".

Per questo la riconoscenza di Fabio Luna va anche alle giocatrici allenate dal C.T. montefeltrano: “in una partita come quella di Belgrado, queste straordinarie atlete hanno dimostrato che l'importante non è evitare di cadere ma sapersi rialzare. Ecco il messaggio implicito in questa finale: dopo un primo set in cui in molti avevano già ipotizzato un esito negativo del match, con determinazione, motivazione e talento le azzurre hanno ribaltato la partita, arrivando a un epilogo da sogno”.