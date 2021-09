Pesaro: Rapine in A14, sgominata la banda che colpì anche a Pesaro

1' di lettura

03/09/2021 - La Polstrada dell’Emilia-Romagna, in stretta collaborazione con i colleghi di Ancona e del Commissariato di Imola, ha individuato il gruppo di pregiudicati che tra luglio e agosto dello scorso anno, ha messo a segno 6 rapine nelle aree di servizio autostradali dell’Emilia-Romagna, Marche e Veneto.

Erano gli addetti all’erogazione di carburante, che durante il periodo estivo di maggior traffico erano in possesso di ingenti quantità di denaro contante, i bersagli preferiti del gruppo criminale.



Armati di pistola, i malviventi irrompevano nell’area di servizio durante le ore notturne, asportando l’incasso del turno. Almeno 6 le rapine messe a segno che hanno fruttato circa 2mila euro a colpo.



Le indagini hanno condotto gli agenti a Imola dove, questa mattina, sono state eseguite le ordinanze di custodia cautelare per un 31enne e sua compagna di 29 anni, ora entrambi ai domiciliari. Al terzo indagato, 26 anni, il provvedimento è stato notificato presso il carcere di Forlì, poiché ristretto per altra causa.



La banda colpi anche l'area di servizio Foglia Ovest di Pesaro e Metauro Est a Marotta.

