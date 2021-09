Pulizia degli invasi e meno perdite dalla rete: misure anti crisi idrica. La proposta di Ruggeri (M5S) alla giunta regionale

2' di lettura

02/09/2021 - Proposta di Ruggeri, M5S. La giunta regionale è invitata a istituire una cabina di regia con tutti gli altri enti competenti.

«La gestione delle risorse idriche è un tema indifferibile, urgentissimo. Lo dimostrano, un esempio per tutti, le condizioni di estrema criticità verificatesi fino a pochi giorni addietro nella mia provincia di appartenenza». La capogruppo di M5S, la fanese Marta Ruggeri, sollecita la Regione riguardo a una priorità come l’approvvigionamento di acqua potabile, resa sempre più stringente dalle prolungate siccità estive. Il gestore Marche Multiservizi pensa ad un nuovo grande invaso, ma ci sono da considerare gli impatti paesaggistici, ambientali e i lunghi tempi di realizzazione.

Che cosa è possibile fare nell'immediato, allora, per trovare efficaci soluzioni su scala locale a un problema dalle dimensioni planetarie come i cambiamenti climatici? Ruggeri lo suggerisce in una mozione, un’articolata proposta depositata proprio nella giornata odierna. Se fosse approvata dall’assemblea marchigiana, la Giunta regionale sarebbe impegnata per prima cosa a istituire una cabina di regia rappresentativa di tutti gli enti competenti in materia di risorse idriche e relativi interventi.

«La cabina di regia – specifica Ruggeri – avrebbe lo scopo di programmare e trovare le risorse economiche per far eseguire la pulizia di tutti gli invasi che hanno perso oltre il 30% della loro capienza idrica iniziale a causa dei sedimenti fangosi, e di promuovere interventi di manutenzione per la riduzione delle perdite della rete idrica al di sotto del 20% considerato tecnicamente accettabile dalla normativa in materia ». Tornando alla situazione della nostra provincia in particolare, la mozione specifica che gli invasi al Furlo, a San Lazzaro di Fossombrone e a Tavernelle di Colli al Metauro hanno un volume ridotto di «quasi la metà» a causa dell’interramento. «Prima di pensare a nuovi invasi – prosegue la capogruppo dei 5 Stelle – si garantisca la capienza di quelli esistenti per un adeguato e costante apporto vitale ai fiumi, fondamentale sia per l’ambiente sia per l’uso agricolo e domestico, a maggior ragione in un territorio dove l’approvvigionamento idrico dipende in media all’80 per cento dalle acque di superficie».

Riepilogando la corposa e complessa normativa sulla programmazione e sulla tutela delle risorse idriche, la mozione di Ruggeri ribadisce che l’obiettivo irrinunciabile è «garantire acqua potabile a tutti i marchigiani, compreso chi, ai giorni nostri, non ne ha ancora accesso a causa della distanza dalla rete principale».