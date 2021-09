La XX edizione del premio "Bronzi di Riace" si terrà a Camerino nelle Marche il 7 settembre

4' di lettura

02/09/2021 - L’Associazione Turistica Pro-Loco città di Reggio Calabria, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, la Camera di Commercio di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il Comune di Camerino, il Comune di Visso, il Comune di Castelsantangelo sul Nera ed il Comune di Muccia, promuove il “Premio Internazionale Bronzi di Riace”.

La manifestazione, che nasce da un’idea del Patron Giuseppe Tripodi Presidente dell’associazione turistica Pro-loco Città di Reggio Calabria, coadiuvato dal Presidente onorario Giuseppe Viceconte e dalla Testimonial del Premio Elena D’Ambrogio Navone, annovera, tra i suoi obiettivi principali, quello di contribuire a valorizzare e promuovere le risorse artistico-archeologiche del nostro territorio, favorendone, al contempo, lo sviluppo turistico ed economico.

Il grande evento di risonanza internazionale quest’anno sponsorizzato dall’Azienda alimentare “Svila” di Visso, è inteso, quindi, quale apprezzamento a quelle persone, donne ed uomini, di spiccate doti personali, che, nei più svariati campi dalla scienza alla cultura e dall’imprenditoria all’arte, hanno combattuto per la crescita del Paese distinguendosi in Italia e nel mondo come “fieri guerrieri” per competenze e professionalità, giunge oggi tra numerosi successi, alla sua XX edizione.

L'evento, in programma per il prossimo martedì 7 settembre alle ore 18:00 sceglie, come location, la prestigiosa “Villa Fornari” di Camerino dove, alla conduzione della brillante giornalista Gabriella Serravalle ed alla presenza di illustri personalità attive nei campi dell’imprenditoria, ma anche del settore scientifico, giornalistico e culturale, saranno insigniti dei riconoscimenti la cui grafica è tratta da un’opera dell’artista reggina Luana Surace, i “guerrieri”:

Andrea Bocelli Artista

Piero-Luigi Carcerano Architetto

Massimo Ciambotti Prof. Ordinario Università di Urbino Carlo Bo

Maurizio Crea Consigliere Delegato Azienda Alimentare “SVILA srl” Visso (MC)

Antonello Crucitti Presidente Associazione Volontariato Onlus “Fede Speranza e Carità”

Diego Della Valle Imprenditore

Giovanni Firera Comunicatore sociale

Fulvio Fulvi Giornalista-Scrittore

Alessandro Gentili Generale Carabinieri lic.i.can .

Gemma Gesualdi Presidente Associazione “Brutium” Calabresi nel mondo