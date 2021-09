Scuola. Nelle Marche i 12-19enni immunizzati sono ancora appena il 36,2%. Ma il 61,5% ha già ricevuto almeno la prima dose

2' di lettura

31/08/2021 - Ancora solo il 36,2% della popolazione scolastica marchigiana dai 12 anni in su risulta completamente immunizzato contro il 33,5 della scorsa settimana.

È il dato che emerge dal monitoraggio settimanale effettuato dall’Osservatorio epidemiologico della Regione Marche il 30 agosto scorso. La percentuale sale al 61,5% se si considerano però i giovani under 19 che hanno ricevuto almeno la prima dose di siero.

A due settimane dall’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, la situazione più problematica appare quella della fascia di età dei 12-15enni, immunizzati solo per il 21,2%, mentre più positivo è il dato dei 16-19enni (51,3%). Diverse le percentuali delle prime somministrazioni: il 51,1% per i ragazzi trai 12 e i 15 anni, il 71,9% per i più grandi.

La situazione più critica resta quella della provincia di Macerata (solo il 22,6% di giovani immunizzati, mentre il 52,3% ha comunque avuto la prima dose). La provincia di Ascoli supera invece quella di Ancona con il 45,5 di 12-19enni che hanno ricevuto il ciclo completo contro il 42,8%, mentre il dato si inverte per quanto riguarda le prime dosi, salendo, rispettivamente, al 65,0% e al 68,8%.

Tornando ai dati regionali, risultano quindi non aver ancora ricevuto neanche la prima dose 42.422 giovani in età scolare, pari al 38,5% della popolazione scolastica tra i 12 e i 19 anni (110.108).

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.

Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".

Per Telegram cercare il canale desiderato.