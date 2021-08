Miss Reginetta D’Italia 2021, la finalissima regionale

1' di lettura

20/08/2021 - Giovedì sera, 19 Agosto, si è svolta la finale regionale di Miss Reginetta D’Italia e Miss Reginetta D’Italia Over presso la suggestiva piscina dell’Hotel Touring a Falconara Marittima.

Il concorso è organizzato dalla New Meta Event e anche quest’anno la società responsabile del casting regionale è stato il Gruppo Orange Communications , agenzia di comunicazione e partener di molti eventi importanti che si svolgono nelle Marche. Media partner Arancia Television, e Radio Arancia Network .

Helen Petromilli di Ancona è stata incoronata Miss Reginetta D’Italia Marche è rappresenterà le Marche alla finalissima nazionale che si svolgerà all’Operà di Riccione dal 29 Agosto al 4 Settembre e sarà trasmessa sulle reti Mediaset e condotta da Joe Squillo .

Al secondo posto Giada Imperio di Fabriano e al terzo posto Federica Vivoli di Fabriano

Mentre nella categoria Over Lady ( 40/49) è stata incoronata Miss Reginetta D’Italia Over Monica Freddella di Porto San Giorgio e nella categoria Over Senior ( 50/60) Antonella Falaschi di Fano .

Presidente di Giuria il Dr Luca Grassetti

Miss Reginetta D’Italia negli anni ha scoperto le più belle ragazze d’Italia e si è imposto come principale trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo, della pubblicità e della moda, grazie ai numerosi sponsor e partners.

Le ragazze di Miss Reginetta D’Italia hanno partecipato a molte trasmissioni di Mediaset, come Uomini e Donne e allo show di Pio ed Amedeo .