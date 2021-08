Pesaro: Razzia di scooter e biciclette, numerosi furti in zona mare

1' di lettura

17/08/2021 - Si stanno moltiplicando sui social gli appelli di cittadini a cui sono state sottratte biciclette o scooter. Il lungomare la zona più colpita.

Forse una banda di professionisti, ben organizzati e capaci fino a questo momento di non commettere neanche un errore, sono gli autori dei furti di mezzi a due ruote messi a segno nelle ultime settimane.



Nel mirino dei malviventi sono finiti scooter e biciclette, parcheggiati in zona mare. Le segnalazioni di mezzi rubati percorrono tutto il lungomare pesarese da Sottomonte a Baia Flaminia.



Nella giornata di Ferragosto due scooter Honda Sh sono stati rubati in zona Sottomonte. Erano parcheggiati a poche centinaia di metri l'uno dall'altro, lungo Strada delle Marche: il primo all'altezza di Bagni due palme, mentre il secondo di fronte allo stabilimento di Autolinee Bucci.



Lo scooter Honda Sh si conferma il mezzo più rubato: a livello nazionale il 25% degli scooter spariti è un Sh, dietro il quale ci sono il Liberty, la Vespa, lo Scarabeo, il Beverly e il T Max.

Vuoi ricevere le notizie più importanti di Vivere Pesaro in tempo reale su WhatsApp o Telegram?

Per WhatsApp aggiungi il numero 371.4439462 alla tua rubrica ed inviaci un messaggio (es.: ok notizie).

Per Telegram vai su https://t.me/viverepesaro e clicca su "unisciti"