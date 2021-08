Ecco come il vaccino sta proteggendo i marchigiani: solo l'1,2% dei nuovi malati è vaccinato. Tutti i dati

3' di lettura

16/08/2021 - La Regione Marche ha finalmente diffuso i dati dei nuovi contagi e dei ricoveri divisi tra i vaccinati, chi ha ricevuto solo la prima dose e i non vaccinati. I risultati mostrano in maniera inequivocabile l'altissima efficacia dei vaccini.

Prima di vedere i dati una breve premessa. Nelle Marche i vaccinati sono 920.000, circa il 61% della popolazione. 60.000 persone hanno ricevuto solo la prima dose: sono circa il 4% della popolazione. 385.000 persone, circa il 25% della popolazione non è stata vaccinata. A questi vanno aggiunti altri 135.000 under 12 che non possono essere vaccinati.

I dati sono quindi: 61% vaccinati. 4% prima dose, 35% non vaccinati.

La percentuale di vaccinati sale nelle fasce di età più avanzata, quelle dove la vulnerabilità al virus è più alta. Ma questo è un dato che non possiamo calcolare e che quindi in questa breve analisi non considereremo.



Ecco i dati:

popolazione % nuovi positivi (1) casi su

100.000

persone ricoverati

(2) ricoveri

ogni 100.000

persone Vaccinati 920.000 61% 14 1,5 4 0,6 Prima dose 60.000 4% 184 307 7 11,5 Non vaccinati 520.000 35% 954 183 34 6,5 Totale 1.500.000 100% 1152 76,8 45 3

(1) Sono i nuovi positivi della settimana dal 9 al 15 agosto 2021.

(2) Si prendono in considerazione i dati del 15 agosto 2021.

Da questi dati si evince che un vaccinato ha una probabilità quasi nulla di ammalarsi mentre quella di un non vaccinato è oltre 100 volte più alta. Ancora più alta la possibilità di ammalarsi di chi ha ricevuto solo la prima dose.

Le possibilità di venire ricoverati a causa del Covid-19 sono dieci volte più basse per chi è vaccinato rispetto a chi non lo è. Anche in questo caso i dati perggiorano per chi ha ricevuto solo la prima dose.

Il dato di chi ha ricevuto solo la prima dose è poco affidabile perché poco in linea con gli altri e perché il campione è molto più piccolo. Ma probabilmente non è un caso che nella Regione Marche negli ultimi mesi i tempi tra una dose e l'altra sono stati ridotti al minimo indispensabile.

I dati di una sola regione, riferiti ad un'unica settimana per di più particolare come quella di Ferragosto, non costituiscono uno studio affidabile. Ma confidiamo che la Regione Marche metta a disposizione questi dati anche nelle prossime settimane per poter avere uno sguardo più completo.

